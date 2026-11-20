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NUEVA YORK.- El mercado bursátil de Estados Unidos volvió a desplomarse el jueves, ya que las acciones vinculadas a la inteligencia artificial siguieron cayendo por el temor de que su impresionante auge haya terminado. Las pérdidas se producen aunque un laboratorio líder de IA, Anthropic, fue bien recibida en su debut en Wall Street.

El S&P 500 cayó un 2% e hiló su sexta caída consecutiva. Es su racha de pérdidas más larga en dos años y medio, y el índice ahora es un 8,2% por debajo de su máximo histórico establecido el mes pasado.

El promedio industrial Dow Jones cayó 1.101 puntos, o 2,2%, mientras que el compuesto Nasdaq se hundió 2,3%.

Las pérdidas fueron generalizadas, y más del 90% de las acciones que integran el índice S&P 500 bajaron.

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Quien encabezó el descenso fue Williams-Sonoma, que se desplomó 15,2% después de que la empresa detrás de Pottery Barn y West Elm informara ingresos en el último trimestre que eran más débiles de lo que esperaba Wall Street.

Walmart retrocedió un 1% pese a que reportó ganancias e ingresos del último trimestre que superaron por poco las expectativas de los analistas.

Durante un lapso en la mañana de este jueves, las ganancias de varias acciones relacionadas con la IA parecieron suficientes para compensar con creces esas pérdidas.

El S&P 500 llegó a subir 1,3% después de que Anthropic, la empresa detrás del chatbot de IA Claude, vendiera acciones a 83 dólares cada una en su oferta pública inicial. Eso está por encima de los 70 a 78 dólares que antes creía que obtendría, y su precio se disparó rápidamente por encima de los 115 dólares después de que comenzó a cotizar en el Nasdaq poco antes del mediodía.