Industria textil frena caída y apuesta por repunte

Tras años de registrar resultados negativos, la industria textil frenó su caída, gracias a las medidas que implementó el gobierno mexicano, como los aranceles que se impusieron a telas y prendas de vestir asiáticas, por lo que el sector espera tener crecimiento y generar más empleos.

La Cámara Nacional de la Industria Textil (Canaintex) dijo que la aplicación de aranceles a productos asiáticos podría aumentar el uso de la capacidad instalada, ya que actualmente operan al 70%, el otro 30% restante podría reactivarse si las grandes cadenas de autoservicio y tiendas departamentales privilegian los productos mexicanos en sus anaqueles, así como con las compras gubernamentales.

En entrevista explicó que en 2025 la industria textil-confección exportó 7 mil 500 millones de dólares, cifra menor a los 9 mil 200 millones que exportó en 2024, mientras que las importaciones se redujeron de 13 mil 482 millones de dólares en 2024 a 13 mil 271 millones de dólares en 2025.

De acuerdo con los presidentes saliente y entrante de la Canaintex, Rafael Zaga, y Rafael Torre Lamuño, respectivamente, la industria logró frenar su caída tras trimestres consecutivos con resultados negativos e impacto al empleo.

"Los últimos dos trimestres hemos estado en un nivel bajo, pero no hemos bajado más. O sea, hemos dejado de caer y creemos que estas nuevas medidas (aranceles) que ha tomado la administración nos están ayudando en gran medida para que este sea el piso, para que nosotros no aceptemos nada menor a esto y empecemos a generar empleos".

Explicó que además de los aranceles que entraron en vigor el 1 de enero de 2026 contra telas y prendas asiáticas, hay otro elemento que podrá ayudarles a que la industria crezca y son los recientes cambios que se hicieron a la reforma a la Ley de Adquisiciones, que exige un 65% por ciento de contenido nacional en compras gubernamentales.

Expusieron que la industria textil tiene que competir con la informalidad, la piratería, el contrabando, la subvaluación y la mala clasificación de las importaciones. Así como atacar o eliminar el mal uso de los programas sectoriales, porque aún hay maquiladoras que importan producto terminado al país.

"Necesitamos Estado de derecho, no pedimos apoyo, no pedimos proteccionismo, necesitamos Estado de derecho, que se cumpla la ley, que no haya subvaluación, ni que entren bajo otra fracción de importación", expuso Torre Lamuño.

Sobre los efectos de los aranceles que entraron en vigor este año contra productos asiáticos, dijo que poco a poco empiezan a ver beneficios para la industria y a añadió que esperan que se empiecen a generar empleos, que arranquen plantas que están actualmente paradas.

Esperamos empezar a ver inversiones, la actualización de plantas manufactureras del sector, modernización y mayor tecnología, como resultado de que las políticas del gobierno federal empiecen a tener resultados positivos en la industria.

Por ello, añadió que su agenda de trabajo tiene cuatro ejes: La lucha contra el contrabando, la reactivación del mercado interno, la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y la adopción de nuevas tecnologías para un mejor futuro de la industria.

Sobre el conflicto en Medio Oriente, Zaga y Torre Lamuño dijeron que se incrementaron los fletes marítimos de mil 500 a 3 mil dólares, los fletes terrestres subieron por el incremento de los combustibles, entre otros impactos que sufren por dicho conflicto armado.

Añadieron que esa situación "la aprendió la industria, a la mala, durante la pandemia" y por eso ahora se ve como una oportunidad el reducir las importaciones asiáticas y sustituirlas por producción nacional.