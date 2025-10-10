Moneda mexicana se deprecia 0.28%

Ciudad de México.- La divisa mexicana en los mercados internacionales concluyó alrededor de 18.39 pesos por dólar, lo que significó una depreciación de 0.28% o 5 centavos respecto a la jornada anterior, de acuerdo con información de Bloomberg.

El dólar al menudeo terminó este jueves en 18.85 pesos a la venta en las ventanillas de las sucursales de Banamex, 0.32% o 6 centavos por arriba del cierre del miércoles.

La depreciación del peso ocurrió a la par del fortalecimiento del dólar estadounidense de 0.49% de acuerdo con el índice ponderado, que liga cuatro sesiones al alza, tocando un máximo no visto desde fines de agosto.

Esto debido a una posición más restrictiva por parte de la Reserva Federal. Este jueves el gobernador de la Fed, Michael Barr, dijo que existe una gran incertidumbre por los aranceles y por eso la Fed debe moverse con cautela.

En Estados Unidos, el Dow Jones cerró la sesión con una pérdida de 0.52%, ligando cuatro sesiones a la baja. El Nasdaq Composite mostró una disminución de 0.08%, mientras que el S&P 500 mostró un retroceso de 0.28%.

En México, el Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV cerró la sesión con una pérdida de 0.11%, cayendo en cuatro de las últimas cinco sesiones.