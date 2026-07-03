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La Bolsa Mexicana cae 0.26%

La BMV pierde en una jornada de avances para la mayoría de mercados del mundo

Por El Universal

Julio 03, 2026 03:00 a.m.
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La Bolsa Mexicana cae 0.26%
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      Ciudad de México.- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) retrocedió este jueves el 0,26 %, para apuntarse caídas en dos de las últimas tres sesiones, y llevar a su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), a ubicarse en las 67.071,11 unidades, en una jornada de avances para la mayoría de mercados del mundo.

      "El mercado de capitales cerró la sesión con ganancias, con la excepción del Nasdaq Composite en EE.UU. Los beneficios obedecen al optimismo sobre una Fed menos restrictiva", explicó a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base.

      En México, apuntó la experta, el IPC "cerró la sesión con una pérdida del 0,26 %, para registrar caídas en dos de las tres últimas sesiones".

      Al interior del mercado mexicano, indicó Siller, destacaron las pérdidas de las compañías: Walmex (-2,57 %), Genomma Lab (-2,37 %), Televisa (-2,1 %), Gentera (-1,59 %) y Banregio (-1,55 %).

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      Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del Grupo Financiero Actinver, expuso que, pese al retroceso de este jueves, el índice mexicano en lo que va del año registra un avance del 4,3 %.

      En la jornada, el peso mexicano se apreció el 0,4 % frente al dólar, al cotizar en 17,48 unidades por billete verde, frente a los 17,55 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

      Por su parte, Wall Street cerró este jueves en terreno mixto, con un récord en el Dow Jones de Industriales pero una nueva bajada en el Nasdaq, índice con un gran componente tecnológico que se vio arrastrado de nuevo por las acciones de las fabricantes de chips.

      Al cierre de la sesión, el Dow Jones subió un 1,14 %, hasta 52.900 puntos; el S&P 500 sumó 0,01 unidades, hasta 7.483, y el Nasdaq recortó un 0,80 %, hasta 25.832 enteros.

      Las bolsas no abrirán este viernes por el festivo del Día de la Independencia en EU, el 4 de julio, que cae en sábado.

      Mientras tanto, el petróleo intermedio de Texas subió 0,16 %, hasta 68,69 dólares el barril.

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