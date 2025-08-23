La IP impulsa lo “Hecho en México”

Ciudad de México.- Empresas mexicanas pertenecientes al distintivo ‘Hecho en México’ anunciaron este viernes una campaña publicitaria llamada ‘Lo hecho en México está hecho mejor’ con el fin de reforzar la compra de los productos del país.

La iniciativa “autofinanciada por las empresas mexicanas” y con el apoyo del gobierno mexicano tratará de concienciar a la población de la importancia de consumir productos nacionales.

Bajo el lema “Con el corazón en la mano, consume lo mexicano”, la campaña consistirá en la promoción de los productos hechos en el país a través de medios de comunicación como la TV o la radio; el empleo de carteles en exteriores y presencia de vídeos y anuncios en páginas web y redes sociales.

El secretario de Economía mexicano, Marcelo Ebrard, señaló que son importantes las relaciones exteriores con socios comerciales, pero “nuestro punto de partida es el interior de México”, resaltando la importancia de consumir lo producido en el país.

La marca ‘Hecho en México’ está conformada por 2.057 empresas de las cinco millones que hay en el territorio y que presentan un distintivo en sus productos, entre ellas se encuentra Bimbo, Banorte, Mercado Libre, Cemex o Coppel. En México el consumo interno representa aproximadamente el 70 % del producto interno bruto (PIB) y la industria manufacturera el 21 %.