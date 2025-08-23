logo pulso
PIB crece 0.6% entre abril y junio

Las actividades relacionadas con los servicios crecieron 0.8%

Por El Universal

Agosto 23, 2025 03:00 a.m.
A
PIB crece 0.6% entre abril y junio

Ciudad de México.- La economía mexicana, la segunda más grande en América Latina, terminó de ahuyentar el fantasma de la recesión.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer que la economía nacional, bajo la regla del Producto Interno Bruto (PIB), se expandió 0.6% entre abril y junio, en comparación con enero y marzo de este año, al restar la inflación. El resultado estuvo por debajo del avance de 0.7% que estimó inicialmente el instituto que encabeza Graciela Márquez.

Las actividades relacionadas con los servicios crecieron 0.8%, las cuales contribuyen con dos terceras partes del PIB y están asociadas al consumo.

Mientras tanto, la industria, que aporta el otro tercio de la economía y está más ligada al comercio exterior, avanzó 0.7%. Finalmente, las actividades agropecuarias descendieron 2.4%, aunque este sector representa menos de 4% del PIB total. La economía acumuló dos trimestres al alza y borró la contracción de octubre a diciembre del año pasado, explicaron analistas de Banorte.

“El resultado confirma que la actividad logró un nivel de resiliencia importante en la primera mitad del año en un entorno que apuntaba a un resultado mucho más modesto”, dijeron.

En su opinión, el principal desafío en el corto plazo seguirá siendo la incertidumbre comercial, con la atención centrada en los avances en los acuerdos que puedan alcanzarse con Estados Unidos antes de que finalice la prórroga actual el 29 de octubre. Se mantendrá la volatilidad en las manufacturas, respondiendo a esta situación y otras acciones, como los aranceles sectoriales.

Inflación pega a pobres de SLP

La IP impulsa lo "Hecho en México"

PIB crece 0.6% entre abril y junio

Peso mexicano gana terreno frente al dólar en semana positiva

