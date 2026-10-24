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Lanza SAT nuevo esquema para citas

Por El Universal

Octubre 24, 2026 03:00 a.m.
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Lanza SAT nuevo esquema para citas
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      Desarrollado por SACS IA

      Ciudad de México.- Con el fin de agilizar la formalización del cumplimiento de obligaciones fiscales, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), puso en marcha un nuevo esquema para programar citas. Está dirigido a todos los contribuyentes.

      Ya sean personas físicas o empresas, los interesados podrán programar sus citas desde el portal del órgano recaudador de impuestos, informó el SAT.

      Mediante esta nueva alternativa, informó, podrán solicitar la atención para realizar diversos trámites de comercio exterior, auditoría y recaudación.

      Como parte de estas facilidades, cada semana se realizan más de 10 mil trámites para empresas, entre ellos, inscripciones de empresas al Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y generación de firma electrónica (e.firma).

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      El órgano destacó que dichas herramientas son necesarias para que las compañías inicien operaciones, emitan Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) y cumplan con sus obligaciones fiscales.

      Además, dio a conocer que cada semana se realizan, en promedio, 42 mil inscripciones al RFC y 110 mil generaciones de firma electrónica para personas, en los 172 Módulos de Servicios Tributarios y oficinas del SAT en todo el país. Con ello, aseguró que el SAT da acompañamiento a contribuyentes para avanzar con mayor eficacia en sus procesos de formalización y desahogo de trámites.

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