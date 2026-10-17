Levantan castigo a las aerolíneas

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Ciudad de México.- El Departamento de Transporte de Estados Unidos determinó revocar las restricciones que impedían a las aerolíneas mexicanas la apertura de nuevos vuelos desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y el Felipe Ángeles (AIFA).

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) indicaron que esta decisión, con efecto inmediato, "representa un avance significativo para la conectividad aérea entre ambos países".

Agregaron que de nuevo se abre la posibilidad de desarrollar rutas y frecuencias desde ambos aeropuertos hacia el mercado estadounidense.

"La medida revoca la Orden 213-2 mediante la cual el DOT había restringido operaciones existentes, propuestas y futuras de transportistas mexicanos", detallaron.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Señalaron que la determinación fue resultado de un proceso de diálogo y cooperación técnica entre el Gobierno de México y el de Estados Unidos, fortalecido a partir del Memorándum de Consultas suscrito en mayo de 2026. "Desde entonces, México ha avanzado en los compromisos acordados", afirmaron.

Estas últimas dependencias a cargo de Jesús Antonio Esteve Medina y Roberto Velasco Álvarez, respectivamente, apuntaron que la decisión refleja la voluntad de ambos gobiernos de avanzar "hacia una nueva etapa de la relación bilateral en materia de aviación, basada en el diálogo, el respeto de la soberanía, la cooperación institucional, la aplicación de las mejores prácticas internacionales y el fortalecimiento permanente de la seguridad y eficiencia del transporte aéreo".

Refrendaron que México continuará el trabajo con las autoridades estadounidenses para fortalecer la conectividad entre ambos países y generar mayores oportunidades para pasajeros, trabajadores y aerolíneas, así como para consolidar un sistema de aviación seguro, competitivo y confiable.