HR Ratings degrada calificación de México

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 16 (EL UNIVERSAL).- HR Ratings este jueves revisó a la baja la calificación soberana de México de largo plazo a BBB desde BBB+, con perspectiva estable.

Ley de Ingresos y déficit público aprobado

El anuncio se da luego de que la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la Ley de Ingresos de la Federación y los Criterios Generales de Política Económica en los cuales se autoriza un déficit público de 3.9% del Producto Interno Bruto (PIB) para 2027.

"La baja de la calificación es resultado del deterioro observado en los principales balances fiscales de las finanzas públicas, lo cual consideramos continuará en el periodo proyectado, así como por la revisión a la baja de la trayectoria de crecimiento económico. La combinación de estos dos factores continuará presionando el nivel de endeudamiento esperado para México", indicó.

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Reacción de Hacienda y contexto fiscal

"Si bien reconocemos el esfuerzo por parte de la Secretaría de Hacienda de contener el déficit del sector público desde el histórico nivel alcanzado en 2024, lo anterior no ha sido suficiente para reducir el nivel de los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) por debajo de 4.0% del PIB", agregó HR Ratings.

Al respecto, Hacienda destacó que el país conserva el grado de inversión con las ocho agencias que evalúan su deuda soberana y reafirmó su compromiso con una política fiscal responsable, orientada a fortalecer los ingresos públicos.