Llaman se normalizar abasto de gasolinas

Ciudad de México.- Empresarios gasolineros llaman a que el gobierno federal resuelva a la brevedad la problemática de escasez de unidades de transporte que genera retrasos en el abasto de combustibles en varios puntos del país.

“Esperamos una pronta normalización en operaciones de suministro, pues la existencia de producto es el mejor elemento al alcance del consumidor para disuadirlo del alarmismo digital”, dijo la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo).

De acuerdo con reportes de operadores en estaciones de servicio y en redes sociales, también hay quejas por falta de combustibles en algunas zonas de Nuevo León, Estado de México y Ciudad de México.

La Onexpo apuntó que desde el martes algunas estaciones han reportado retrasos en el suministro por transporte insuficiente.

Explicó que no se considera desabasto porque hay producto disponible en las Terminales de Abastecimiento y Distribución (TAD), como lo ha reportado Pemex, pero hay retraso en el transporte (auto-tanques), de logística.

Tras un acuerdo entre jubilados de Pemex de levantar el bloqueo a la Terminal de Almacenamiento y Distribución en Puerto Chiapas, la tarde del jueves autotanques empezaron la distribución del combustible a gasolineras.

En Nuevo León, se reportó la falta de gasolina en municipios metropolitanos. Reportes ciudadanos indicaron que la escasez se registró en San Nicolás de los Garza, Apodaca, Santa Catarina y Monterrey.