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Los petroprecios lastran mercados

El brent subió 3.17% y el Intermedio de Texas avanzó 3.8%

Por EFE

Octubre 24, 2026 03:00 a.m.
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Los petroprecios lastran mercados
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      Madrid/Nueva York.- Las bolsas europeas cerraron la semana a la baja, lastradas por el encarecimiento del petróleo, con el brent por encima de los 116 dólares por barril y el Texas en los 103, mientras Wall Street terminó con un balance semanal mixto, con avances del Dow Jones y caídas para el S&P 500 y el Nasdaq.

      El brent, de referencia en Europa, subió este viernes un 3.14%, hasta 116.72 dólares, su nivel más alto desde finales de abril, mientras que el intermedio de Texas (WTI) avanzó un 3.8%, hasta 103.27 dólares.

      Ambos se vieron impulsados por el temor a una escalada del conflicto de Estados Unidos contra Irán y a nuevas interrupciones del suministro.

      El crudo estadounidense acumuló una subida semanal cercana al 2 %, en un contexto de incertidumbre sobre el enfrentamiento entre Washington y Teherán y de descenso de las reservas comerciales de petróleo en Estados Unidos, que cayeron en 3.1 millones de barriles durante la última semana.

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      La tensión en Oriente Medio y el riesgo de nuevas presiones inflacionistas pesaron también sobre los mercados europeos.

      Las bolsas europeas cerraron a la baja, con pérdidas del 2,60 % en Milán, del 2,19 % en París, del 1,84 % en Fráncfort, del 1,76 % en Londres y del 1,74 % en Madrid.

      En Wall Street, el Dow Jones bajó un 1,23 % pero cerró la semana con una subida del 0,4 %. El S&P 500 perdió un 0,52 % en la sesión y un 0,5 % en el conjunto de la semana, mientras que el Nasdaq cedió un 0,21 % este viernes y acumuló una bajada semanal del 0,7 %.

      Mientras que la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) perdió este viernes un marginal de 0,01% que no la afectó para acumular una ganancia semanal del 1,38 % con la que el IPC subió a 69,879.,62 unidades.

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