México, tercero en carga aérea en Latinoamérica
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Ciudad de México.- En marzo, se transportaron en América Latina y el Caribe 346 mil 930 toneladas de carga aérea internacional, un crecimiento interanual de 4.2% frente a 2025, de acuerdo con la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA).
El resultado fue superior al observado en enero y febrero, cuando la carga aérea internacional creció 1.9% y 3.1%, respectivamente.
Brasil, se colocó a la cabeza con 79 mil 274 toneladas métricas de carga aérea transportada y un crecimiento de 0.9%.
Seguido de Colombia con 69 mil 782 toneladas, para un crecimiento de 6.2%; y México con 57 mil 418 toneladas con un crecimiento de 0.4%, impulsado por las exportaciones que aumentaron 5.1%. El resultado contrasta con la caída de 4 por ciento observada en febrero.
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El principal corredor, México con Estados Unidos, creció 4.7%, luego de haberse reducido 32% en febrero.
También se observaron aumentos en otros mercados, entre ellos México con China un 18.3 por ciento, México con Hong Kong un 9.4% y México con España un 8.6%.
Estados Unidos permanece como el principal mercado de origen y destino para la carga aérea internacional de la región.
Más del 40% de las toneladas transportadas tuvieron origen o destino en Estados Unidos.
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