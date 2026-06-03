logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡UN LOGRO MÁS!

Fotogalería

¡UN LOGRO MÁS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Valores

Monedas del Mundial aún no se venden

Por El Universal

Junio 03, 2026 03:00 a.m.
A
Monedas del Mundial aún no se venden
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD DE MÉXICO.- A pocos días del inicio de la copa mundialista, las nuevas monedas de oro y plata conmemorativas del Mundial de Fútbol 2026 no están a la venta.

      Banco de México había anunciado que estarían disponibles para el público en general a partir de la última semana de mayo.

      Mencionó que se venderían en las tiendas de la Casa de Moneda de México y en el Museo Interactivo de Economía (Mide).

      Pero en esos lugares hay letreros en los que avisan que por el momento no cuentan con las monedas del mundial.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      "Lamentablemente, aún no tenemos piezas en existencia, fechas de lanzamiento ni costos oficiales", se lee en los avisos.

      Se trata de las ocho piezas acuñadas en metales finos, cuatro de oro y cuatro de plata, que fueron acuñadas por la Casa de Moneda de México.

      Tienen forma circular, con un valor facial de 25 pesos para las de oro y de 10 pesos para las de plata.

      En el anverso tiene incorporado, al centro, el Escudo Nacional en relieve escultórico, con la leyenda: "Estados Unidos Mexicanos", formando el semicírculo superior. De igual forma, el marco es liso.

      Al reverso contienen imágenes en relieve conmemorativas de cada ciudad sede.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Canadá propone extender tratado T-MEC por 16 años
        Canadá propone extender tratado T-MEC por 16 años

        Canadá propone extender tratado T-MEC por 16 años

        SLP

        AP

        Comentarios de Trump sobre Canadá como estado 51 generan rechazo político y social en Canadá.

        Bolsa Mexicana abre junio a la baja
        Bolsa Mexicana abre junio a la baja

        Bolsa Mexicana abre junio a la baja

        SLP

        EFE

        Inseguridad frena al PIB
        Inseguridad frena al PIB

        Inseguridad frena al PIB

        SLP

        El Universal

        Analistas bajan sus pronósticos para el PIB de nuestro país

        Remesas alcanzan 4.9 mmdd en abril
        Remesas alcanzan 4.9 mmdd en abril

        Remesas alcanzan 4.9 mmdd en abril

        SLP

        El Universal

        En su comparación respecto a abril de 2025, representó un incremento a tasa anual de 3.7%