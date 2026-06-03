Monedas del Mundial aún no se venden

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CIUDAD DE MÉXICO.- A pocos días del inicio de la copa mundialista, las nuevas monedas de oro y plata conmemorativas del Mundial de Fútbol 2026 no están a la venta.

Banco de México había anunciado que estarían disponibles para el público en general a partir de la última semana de mayo.

Mencionó que se venderían en las tiendas de la Casa de Moneda de México y en el Museo Interactivo de Economía (Mide).

Pero en esos lugares hay letreros en los que avisan que por el momento no cuentan con las monedas del mundial.

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"Lamentablemente, aún no tenemos piezas en existencia, fechas de lanzamiento ni costos oficiales", se lee en los avisos.

Se trata de las ocho piezas acuñadas en metales finos, cuatro de oro y cuatro de plata, que fueron acuñadas por la Casa de Moneda de México.

Tienen forma circular, con un valor facial de 25 pesos para las de oro y de 10 pesos para las de plata.

En el anverso tiene incorporado, al centro, el Escudo Nacional en relieve escultórico, con la leyenda: "Estados Unidos Mexicanos", formando el semicírculo superior. De igual forma, el marco es liso.

Al reverso contienen imágenes en relieve conmemorativas de cada ciudad sede.