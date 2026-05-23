Moody´s confirma su nota de Pemex

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Ciudad de México.- Moody´s afirmó la calificación B1 de Petróleos Mexicanos (Pemex) y mantuvo la perspectiva estable, al considerar que el gobierno continuará otorgando apoyo financiero muy alto y oportuno a la empresa.

Explicó que la decisión ocurre después de la baja en la nota soberana de México a Baa3 desde Baa2, aunque señaló que las calificaciones de Pemex siguen respaldadas por la expectativa de apoyo gubernamental y la alta correlación de riesgo entre la petrolera y la administración federal.

La agencia señaló que el año pasado quedaron demostradas las medidas de respaldo financiero a la compañía, las cuales continúan incorporadas en sus supuestos para la actual gestión.

Destacó que el perfil crediticio independiente de Pemex continúa limitado por problemas operativos persistentes, flujo de efectivo libre negativo, alto apalancamiento y limitada capacidad interna para financiar inversiones y obligaciones de deuda.

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Calculó que las necesidades de financiamiento de la empresa promediarán alrededor de 14 mil 900 millones de dólares anuales entre 2026 y 2028.

Moody´s sostuvo que las operaciones de refinación siguen siendo ineficientes y que el mayor enfoque doméstico reduce ingresos por exportaciones de hidrocarburos.

La calificadora advirtió que la liquidez de Pemex continúa siendo débil y altamente dependiente del apoyo gubernamental y del acceso a refinanciamiento, debido a los elevados requerimientos de deuda, pagos a proveedores y gasto de capital.