logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Alerta PC por fuertes lluvias y granizo a partir de esta tarde

Fotogalería

Alerta PC por fuertes lluvias y granizo a partir de esta tarde

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Valores

Moody´s confirma su nota de Pemex

Por El Universal

Mayo 23, 2026 03:00 a.m.
A
Moody´s confirma su nota de Pemex
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Ciudad de México.- Moody´s afirmó la calificación B1 de Petróleos Mexicanos (Pemex) y mantuvo la perspectiva estable, al considerar que el gobierno continuará otorgando apoyo financiero muy alto y oportuno a la empresa.

      Explicó que la decisión ocurre después de la baja en la nota soberana de México a Baa3 desde Baa2, aunque señaló que las calificaciones de Pemex siguen respaldadas por la expectativa de apoyo gubernamental y la alta correlación de riesgo entre la petrolera y la administración federal.

      La agencia señaló que el año pasado quedaron demostradas las medidas de respaldo financiero a la compañía, las cuales continúan incorporadas en sus supuestos para la actual gestión.

      Destacó que el perfil crediticio independiente de Pemex continúa limitado por problemas operativos persistentes, flujo de efectivo libre negativo, alto apalancamiento y limitada capacidad interna para financiar inversiones y obligaciones de deuda.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Calculó que las necesidades de financiamiento de la empresa promediarán alrededor de 14 mil 900 millones de dólares anuales entre 2026 y 2028.

      Moody´s sostuvo que las operaciones de refinación siguen siendo ineficientes y que el mayor enfoque doméstico reduce ingresos por exportaciones de hidrocarburos.

      La calificadora advirtió que la liquidez de Pemex continúa siendo débil y altamente dependiente del apoyo gubernamental y del acceso a refinanciamiento, debido a los elevados requerimientos de deuda, pagos a proveedores y gasto de capital.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      México y la UE alcanzan nuevo capítulo en su asociación
      México y la UE alcanzan nuevo capítulo en su asociación

      México y la UE alcanzan "nuevo capítulo" en su asociación

      SLP

      El Universal

      El comercio bilateral entre México y la Unión Europea se cuadruplicó en 25 años, destaca la declaración conjunta.

      Moody´s baja la calificación a CFE y 8 bancos
      Moody´s baja la calificación a CFE y 8 bancos

      Moody´s baja la calificación a CFE y 8 bancos

      SLP

      EFE

      La calificadora resalta la fuerte relación de la empresa eléctrica con el gobierno federal

      Corrupción le cuesta 17 mmdp a mexicanos
      Corrupción le cuesta 17 mmdp a mexicanos

      Corrupción le cuesta 17 mmdp a mexicanos

      SLP

      EFE

      Bolsa Mexicana pierde racha positiva
      Bolsa Mexicana pierde racha positiva

      Bolsa Mexicana pierde racha positiva

      SLP

      EFE