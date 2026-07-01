Presenta BMW modelo iX3 que se producirá en SLP

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

En evento privado, BMW Group México presentó el primer modelo eléctrico iX3 que será comercializado en territorio mexicano, antes del inicio del ensamble del modelo 2027 en la planta San Luis Potosí. El modelo que rodará en las calles mexicanas a partir de que los clientes lo adquieran, fue fabricado en Hungría.

El vehículo Neue Klasse ofrece 805 kilómetros de autonomía máxima y 470 caballos de fuerza. Se trata del primer vehículo eléctrico que permite acelerar de cero a cien kilómetros por hora en 4.9 segundos.

El vehículo puesto a disposición del mercado cuenta con una batería de 108.7 kilowatts con 800 volts.

A diferencia de otros automóviles, este suv permite la carga directa de la batería del 20 al 80 por ciento en un aproximado de 28 minutos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Según la empresa, el vehículo que comienza la distribución en México es la variedad fabricada fuera del país, que según las políticas de diseño, agrega estándares y elementos más identificados con las facilidades de operación de los conductores.

Hasta ahora BMW Group no ha difundido el precio que alcanzará al vehículo al mercado del continente americano, pero comenzará la distribución de los primeros modelos para que la clientela de habla hispana comience a conocer el vehículo.