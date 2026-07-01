logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

FELIZ ENCUENTRO

Fotogalería

FELIZ ENCUENTRO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Valores

Remesas familiares en México alcanzan récord en mayo 2026

El número de operaciones y el monto promedio por remesa aumentaron durante el mes de las madres.

Por El Universal

Julio 01, 2026 11:07 a.m.
A
Remesas familiares en México alcanzan récord en mayo 2026
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      En mayo, las remesas familiares que envían los mexicanos desde el exterior, principalmente de Estados Unidos, lograron recuperarse al volver a superar los 5 mil millones de dólares (mmdd).

      Banco de México (Banxico) informó que durante el quinto mes de 2026 se captaron por ese concepto 5 mil 611 millones de dólares.

      Representa el monto mensual más alto en lo que va de este 2026, año en que se endurecieron las medidas para la transferencia de dinero con más controles e impuestos para los envíos en efectivo.

      Lo anterior significó el cuarto mes al alza con un aumento de 12.7% respecto a abril, cuando sumaron 4 mil 978 millones de dólares.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Si se compara con el mismo mes del 2025, resultó un incremento de 3.8% sobre los 5 mil 360 millones de dólares de hace un año.

      Remesas no le quedan mal a las madres

      Durante mayo, mes en que se celebra el Día de las Madres en México, se notó un mayor número de envíos de dinero al pasar de 12.3 millones de abril a 13.9 millones de operaciones registradas por Banxico.

      También subió ligeramente el monto promedio por cada remesa de 403 a 404 dólares entre abril y mayo del presente año.

      Así, el monto acumulado de los ingresos por remesas en el periodo enero-mayo de 2026 totalizó 25 mil 287 millones de dólares.

      Esto es mayor a los 24 mil 588 millones de dólares registrados en el mismo lapso de 2025 y que implicó un avance anual de 2.8%, destacó el banco central mexicano.

      Transferencias electrónicas dominan ingresos por remesas

      Información de Banxico indica que en los primeros cinco meses de este año, el 99.2% del total de los ingresos por remesas se realizó a través de transferencias electrónicas, al alcanzar 25 mil 082 millones de dólares.

      Las efectuadas en efectivo y especie y las money orders representaron el 0.6 y 0.2% del monto total, respectivamente, al exhibir niveles de 158 y 48 millones de dólares, en cada caso.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Remesas familiares en México alcanzan récord en mayo 2026
      Remesas familiares en México alcanzan récord en mayo 2026

      Remesas familiares en México alcanzan récord en mayo 2026

      SLP

      El Universal

      El número de operaciones y el monto promedio por remesa aumentaron durante el mes de las madres.

      México tiene más millonarios: UBS
      México tiene más millonarios: UBS

      México tiene más millonarios: UBS

      SLP

      El Universal

      Crean alianza Infonavit y tiendas Oxxo
      Crean alianza Infonavit y tiendas Oxxo

      Crean alianza Infonavit y tiendas Oxxo

      SLP

      El Universal

      Sube confianza del consumidor en EU
      Sube confianza del consumidor en EU

      Sube confianza del consumidor en EU

      SLP

      AP

      Su perspectiva sigue siendo mayormente negativa según los estándares históricos