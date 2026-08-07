Nu debuta formalmente como banco

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Ciudad de México.- Nu comenzó a operar formalmente como banco en México, después de manejarse como Sociedad Financiera Popular (Sofipo) desde 2022.

Con esta transformación, la institución de origen brasileño se convierte desde este jueves en el banco digital más grande del país por número de clientes, con base superior a 15 millones de usuarios.

Informó que el proceso incluyó una migración tecnológica realizada el 5 de agosto, la cual permitió trasladar su operación a la nueva infraestructura bancaria sin afectar el funcionamiento de tarjetas de crédito y débito, ni el acceso a la aplicación.

Dicha autorización fue otorgada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Con el cambio, los depósitos de los clientes dejan de estar protegidos bajo el esquema de las Sofipos, cuyo seguro cubría hasta 25 mil Unidades de Inversión (Udis), equivalentes a 225 mil pesos, y pasan al respaldo del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), que protege 400 mil Udis, es decir, 3.6 millones de pesos por cuenta.

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"Este hito es un punto de partida para seguir acompañando de cerca a nuestros clientes. Operar como banco nos da las herramientas para evolucionar junto a ellos, manteniendo la misma esencia, simplicidad y transparencia de siempre, ahora con más posibilidades", afirmó Armando Herrera, director general de Nu México.