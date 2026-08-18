Omnilife arranca planta en Texas

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Ciudad de México.- La multinacional mexicana Omnilife inauguró este lunes en Allen (Texas) su primera planta de manufactura en Estados Unidos, un complejo en el que invirtió más de 64 millones de dólares, lo que constituye la mayor inversión internacional de la compañía, y busca acelerar su crecimiento en su tercer mercado por volumen de ventas.

El Omnilife Innovation Park, de más de 550,000 pies cuadrados (unos 52,000 metros cuadrados), reúne la sede corporativa estadounidense, un centro de distribución y la nueva planta, con la que completa su red productiva en México y Colombia, según detalló la compañía en una nota informativa.

La primera etapa fabricará suplementos alimenticios en polvo con capacidad superior a medio millón de unidades anuales, escalable hasta cerca de 1.2 millones en la misma línea.

El complejo también reserva una superficie para incorporar líneas y categorías conforme evolucione el negocio.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La compañía de suplementos alimenticios, vitaminas y productos de belleza aseguró que opera bajo el marco regulatorio y las buenas prácticas de manufactura aplicables en EU.

"Contar con una planta de manufactura propia en Estados Unidos representa un paso muy importante para Omnilife", afirmó Amaury Vergara, presidente y director general de Grupo Omnilife-Chivas, en el comunicado, al destacar que permitirá acercarse a empresarios y consumidores y responder con mayor agilidad.

En México, Omnilife mantiene una planta de veinte líneas de producción en El Salto, Jalisco, que exporta a América Central, Norteamérica y Europa y en Guachené, Colombia, opera otra de sus fábricas.