Aumenta demanda y oferta de pozole por las fiestas patrias

Las celebraciones por el 15 y 16 de septiembre motivaron a que los negocios dedicados a la venta de comida mexicana, incluyeran dentro de su menú, durante casi toda la semana, el pozole, uno de los platillos más solicitados por las familias para conmemorar la Independencia de México.

Restauranteros, fondas y cocineras tradicionales señalaron que la demanda se eleva desde principios de esta semana, pues muchas familias optan por encargar el pozole para evitar largas jornadas de preparación en casa y disfrutarlo durante las reuniones patrias.

La venta se realiza por litros, que van desde los 80 a 120 pesos, dependiendo del lugar. Los más económicos son aquellos que se anuncian a través de Facebook, en algunos casos con servicio a domicilio. Amas de casa aprovechan este día, no solo para preparar este platillo, sino también para generar un ingreso mediante la venta del mismo.

Además del pozole, otros antojitos típicos como tacos rojos, flautas y sopes también registran alta demanda. En los establecimientos que ofrecen esta variedad casi todo el año, señalan que septiembre es el mes en el que más se venden estos alimentos, mientras que platillos como el chile en nogada se suelen encontrar en restaurantes tipo gourmet cuyo precio es más costoso que en un negocio convencional.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los comerciantes coincidieron en que la celebración de la Independencia, es una de las más esperadas, por su significado histórico y cultural.