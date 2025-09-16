Rompe Duplantis récord mundial

TOKIO.- Armand “Mondo” Duplantis intercambió apretones de manos y abrazos con los saltadores con pértiga a los que acababa de vencer para atrapar su tercer campeonato mundial.

Caminó tranquilamente hacia las gradas para hablar con sus padres, su hermano y su prometida. Luego, como cualquier gran artista en un estadio repleto, se dio la vuelta, regresó al escenario y cumplir con el acto que toda la gente había estado esperando.

Fue otro récord mundial —la 14ta vez que lo establece— al superar la barra a 6,30 metros.

Duplantis lo superó en su tercer y último intento. Ocurrió más de media hora después de que las carreras del tercer día del campeonato concluyeran por la noche. Pero nadie en la multitud de 53.000 personas se atrevería a irse mientras Mondo estaba presente. Y Mondo se aseguró de exprimir cada gota de drama de una experiencia que pocos en esa multitud olvidarán pronto.

“Poder disfrutar de este récord mundial con ellos y darles eso es súper especial”, dijo Duplantis. “Especialmente considerando que la última vez que estuve en este estadio, no teníamos espectadores. Era espeluznante y extraño, y no muy divertido, honestamente”.

La noche de su última actuación en el Estadio Nacional de Japón fue durante los Juegos Olímpicos del COVID, realizados un año tarde en 2021 y sin fanáticos. Duplantis se conformó con “únicamente” la medalla de oro esa vez y no logró el récord mundial. La diferencia, sospecha, fue la energía que faltaba durante esos Juegos silenciosos.

Esta vez, hubo ruido y diversión: la gente aplaudiendo al ritmo cada vez que Duplantis se plantaba, y como cualquier gran artista, Mondo sabía cómo entusiasmar la multitud.

Después de superar los 6,10, imitó la rutina de ajuste de mangas antes del bateo del legendario beisbolista japonés Ichiro Suzuki.

“Mi hermano estaba en la multitud y él juega béisbol, así que estaba tratando de animarlo”, dijo Duplantis. “Y los japoneses, si lo entendieron, fue solo algo divertido”.

El fenómeno nacido en Luisiana que compite por la Suecia natal de su madre, se embolsó 70.000 por la victoria —su 49na consecutiva desde septiembre de 2022— junto con el bono de 100.000 que se otorga a los que rompen récords en los campeonatos mundiales.

El dinero no es la principal motivación para un campeón que ha ganado todos los títulos importantes —mundiales y olímpicos— desde los Juegos de Tokio.

“Es hacer lo que sé que soy capaz de hacer”, dijo Duplantis. “En cuanto a la motivación, no es un gran problema. Sé el nivel al que puedo competir, y de alguna manera exijo eso de mí mismo”.

Es difícil culpar a la multitud por esperarlo también. Duplantis comenzó a romper récords el 8 de febrero de 2020 y los ha roto en tres continentes y en nueve países. Esta última hazaña pone la altura en un redondo 6,30.

“Los 6,30 suena realmente bien, realmente limpio, una nueva barrera para nuestro deporte”, dijo. “Suma mejor que 6,29, seguro”.