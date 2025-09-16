Pandilleros atacan a tiros vehículo en Haití

Puerto Príncipe, Haití.- Varios hombres armados atacaron un vehículo blindado en una comunidad cerca de la capital de Haití, dejando a dos policías heridos y matando al conductor.

El ataque ocurrió el fin de semana, en la antes pacífica comunidad agrícola de Kenscoff, que, en los últimos meses, ha sido atacada repetidamente por pandillas fuertemente armadas.

La policía dijo en un comunicado que los hombres armados lanzaron cócteles Molotov al vehículo blindado, que luego volcó en un barranco.

La policía haitiana ha combatido a las pandillas junto con la policía keniana que encabeza una misión respaldada por la ONU que comenzó hace más de un año.

El ataque se produce días después de que los grupos criminales arrasaron con un pequeño pueblo pesquero al norte de Puerto Príncipe, matando al menos a 40 personas, incluidas mujeres y niños.

El secretario general de la ONU, António Guterres, condenó ese ataque, diciendo que estaba “alarmado por los niveles de violencia que sacuden a Haití”, al tiempo que instaba a las autoridades haitianas “a garantizar que los responsables de estos y todos los demás abusos y violaciones de derechos humanos sean llevados ante la justicia”.

También hizo un llamado a la comunidad internacional para ayudar a la fuerza multinacional con la logística, el personal y la financiación que requiere.

El lunes, el gobierno de Haití anunció la coordinación de una reunión urgente con altos funcionarios policiales y ordenó el despliegue de unidades especializadas a ciudades como Labodri, Arcahaïe y Cabaret tras la masacre de la semana pasada.