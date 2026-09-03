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Pemex se abre a la IP en refinerías

La ley de Pemex permite contratos mixtos en varios sectores

Por El Universal

Septiembre 03, 2026 03:00 a.m.
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Pemex se abre a la IP en refinerías
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      Ciudad de México.- Petróleos Mexicanos (Pemex) aseguró que van a "acelerar" la realización de contratos mixtos con empresas privadas en diversas áreas de la cadena de valor, incluyendo refinación y logística.

      El director de la empresa petrolera, Juan Carlos Carpio, indicó que le encargaron revisar a profundidad los proyectos de inversión público-privados, pues se han firmado 10 contratos mixtos entre Pemex y diversas empresas privadas para la extracción de crudo, tras modificar la regulación energética desde la Constitución.

      El director aseguró que la ley de Pemex permite abrir los contratos mixtos en otros sectores de la cadena, no sólo en las áreas de extracción y producción de la petrolera.

      Entre los sectores con posibilidad de abrirse a la iniciativa privada mencionó "exploración; aguas profundas; desarrollo de sísmica; reprocesamiento de información; extracción; nuevas tecnologías para atenuar la declinación y aumentar el factor de recuperación, mantenimiento y rehabilitación del Sistema Nacional de Refinación", dijo en el Foro Inversión en Infraestructura como Detonador de Crecimiento, Oportunidades del Plan México.

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      La electricidad también es otro sector que ejerce millonarias inversiones para responder al incremento de demanda de los usuarios.

      Al respecto, la titular de la Secretaría de Energía (Sener), Luz Elena González, dijo que los proyectos de generación eléctrica siguen avanzando en cuanto a su concepción, mediante permisos y autorizaciones por parte de las autoridades.

      "El próximo año vamos a tener en construcción cerca de 100 plantas de generación por todo el país. Eso ya es un hecho, porque los permisos están otorgados y ahorita estamos haciendo cierres financieros. Nuestro trabajo se va a abocar en vigilar la construcción de esas plantas y que vayan de acuerdo con los planes y con los proyectos", señaló la secretaria de Energía.

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