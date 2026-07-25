Pérdidas de Viva Aerobus por turbosina

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CIUDAD DE MÉXICO.- Viva Aerobus reportó una pérdida neta de 59 millones dólares en el segundo trimestre debido al incremento en el precio del combustible.

La aerolínea logró incrementar 10.9% sus ingresos de operación llegando a 609 millones de dólares, respaldados por la apreciación de 11% del peso mexicano y por una gestión disciplinada de ingresos, incluyendo además los ajustes de capacidad e iniciativas de ingresos complementarios orientadas a recuperar el impacto del combustible.

Los gastos de operación aumentaron 25.7% a 647 millones de dólares.

Este incremento se refleja principalmente en mayores precios de combustible, el fortalecimiento del peso mexicano y mayores costos asociados su expansión de flota, mientras la aerolínea continúa gestionando los desafíos asociados a la revisión de los motores Pratt & Whitney para sostener sus operaciones.

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Juan Carlos Zuazua, director general de Viva, comentó que el segundo trimestre estuvo marcado por precios del combustible extraordinariamente elevados, reflejo del impacto sostenido de los conflictos geopolíticos surgidos hacia el cierre del primer trimestre del año.