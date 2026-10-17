Peso liga 6 semanas de depreciación
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Ciudad de México.- El peso mexicano acumula seis semanas consecutivas de depreciación frente al dólar, su peor racha desde 2019, equivalente a una caída del 9.54%, en medio de expectativas de mayores tasas de interés en Estados Unidos y una creciente preocupación por las perspectivas económicas de México.
De acuerdo con datos de cierre de Banco de México, el tipo de cambio cerró en 18.50 pesos por dólar, por encima de las 18,41 del viernes anterior, una depreciación semanal del 0.51%.
Con ello, el peso acumula siete semanas de pérdidas en las últimas ocho y dejó atrás los niveles de entre 16 y 17 unidades por dólar que había registrado anteriormente. Los registros oficiales muestran que la única apreciación semanal de las últimas ocho ocurrió entre el 28 de agosto y el 4 de septiembre, cuando bajó de 17,03 a 16,89 pesos por dólar.
Desde entonces, el peso acumuló una depreciación del 9.54%, explicó Gabriela Siller, directora de Análisis Económico Financiero de Banco Base, quien destacó que no registraba seis semanas seguidas a la baja desde julio y agosto de 2019, cuando sumó siete.
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