Peso se debilita previo a decisión de Banxico

El peso mexicano inició la jornada con pérdidas frente al dólar, en medio de la expectativa por la reunión de política monetaria del Banco de México (Banxico), que este jueves podría recortar en 25 puntos base la tasa de referencia y dar señales sobre próximos ajustes.

Durante la sesión overnight, el tipo de cambio mostró volatilidad alcista y, al arranque de este jueves, la divisa mexicana en los mercados internacionales se cotiza alrededor de 18.47 pesos por dólar, lo que representa una depreciación de 0.27% o 5 centavos frente a la jornada anterior, de acuerdo con datos de Bloomberg.

En contraste, el índice dólar —que mide el desempeño de la moneda estadounidense frente a seis divisas globales— avanza 0.39%. El euro retrocede 0.4% y la libra esterlina pierde 0.52% frente al billete verde. En el mercado de criptomonedas, el bitcoin cae 1.5%, reflejando menor apetito de riesgo entre inversionistas.

Mercados en rojo por cautela global

El ambiente internacional también presiona al peso y a los activos de riesgo. Las principales bolsas muestran bajas ante la incertidumbre sobre el ritmo de recortes de tasas de la Reserva Federal (Fed) y las dudas respecto a valuaciones en el sector tecnológico.

En Wall Street, los futuros anticipan una apertura negativa, destacando la caída de 0.74% del Nasdaq. En México, analistas de Banorte prevén que el Índice de Precios y Cotizaciones se ubique en torno a los 61 mil 500 puntos, con tomas de utilidades.

En Europa, el Euro Stoxx 600 retrocede 0.8%, mientras que en Asia los resultados fueron mixtos: el Nikkei subió 0.27% y el Hang Seng bajó 0.13%.

En materias primas, el WTI pierde 0.5% tras varios avances consecutivos, y el oro sube 0.1%, manteniéndose por encima de los 3 mil 700 dólares la onza troy, muy cerca de máximos históricos.