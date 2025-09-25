Inflación crece al 3.74%

CIUDAD DE MÉXICO.- La inflación fue de 3.74% en la primera mitad de septiembre y liga tres quincenas con tendencia creciente, impulsada por las colegiaturas, revelan datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Los servicios de educación privada reportaron un alza de 5.85% respecto al mismo periodo del año anterior, destacando el caso de las guarderías y estancias infantiles, cuyas cuotas se incrementaron 7.2% y fue la tasa más alta de los últimos 17 años y medio, desde abril de 2008.

La carestía se suma a la falta de un Sistema Nacional de Cuidados, en particular por lo que se refiere al cuidado infantil, para que las madres puedan integrarse al mercado laboral formal.

De los 9.2 millones de niñas y niños menores de cinco años en México, 49.7% asiste a un centro de educación inicial, estancia, guardería o preescolar.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El Índice Nacional de Precios al Consumidor observó en la primera quincena del presente mes un aumento de 0.18% respecto al periodo inmediato anterior, la tasa más alta para dicho periodo desde septiembre de 2023.

Los bienes y servicios cuyos precios tuvieron más incidencia al alza en la inflación de la primera mitad de septiembre, fueron: las colegiaturas de primaria con un aumento quincenal de 5.75%; preescolar, 5.89%; secundaria, 5.48%; preparatoria, 2.71%; y Universidad, 1.63%; así como el pollo, 0.50%; carne de res, 0.43%; loncherías, fondas, torterías y taquerías 0.2%; y vivienda propia, 0.11%.

Por el contrario, entre los genéricos cuyos precios más influyeron a la baja se encuentran: los servicios profesionales con una contracción quincenal de 15.31%; el aguacate, -5.94%; papa y otros tubérculos, -4.29%; naranja, -4.66%; lechuga y col, -5.01%; transporte aéreo, -3.37%; tequila, -2.8%; jitomate, -1.4%; gas doméstico LP, -052%; y huevo, -0.66%.

El índice de precios subyacente, que incluye los bienes y servicios cuyos precios son menos volátiles, observó un crecimiento en la primera mitad del noveno mes del año de 0.22% y anual de 4.26%, cifra ligeramente mayor al 4.25% observado en la quincena previa. A su interior, los precios de las mercancías se incrementaron 4.19% y los de servicios, 4.32%, ambos respecto al mismo periodo del año anterior.

El índice de precios no subyacente subió 0.48%, con lo que su alza anual fue de 2.01% contra el aumento de 1.66% observado en el periodo inmediato anterior. Dentro del indicador, los precios de los productos agropecuarios crecieron 2.96% a tasa anual, mientras que los de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno aumentaron 1.23%.