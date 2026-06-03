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Por concretarse, venta restante de Citigroup

Por El Universal

Junio 03, 2026 03:00 a.m.
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Por concretarse, venta restante de Citigroup
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      CIUDAD DE MÉXICO.- Se espera que la venta del 1.4% restante de la participación de Citigroup en Banamex, se concrete en los próximos meses, de acuerdo con el Banco de México (Banxico).

      De esta manera, la venta del 24% adicional se suma al 25% que Citigroup vendió previamente a un empresario mexicano, señaló en su Informe Trimestral al referirse a la solvencia de la banca múltiple.

      Refirió que en abril de 2026 se realizó la venta del 22.6% de la participación de Citigroup en Banamex.

      Mencionó que la operación forma parte de la venta anunciada por Citigroup, en febrero del año en curso, del 24% de su participación en dicho banco a un grupo de inversores institucionales por aproximadamente 2 mil 500 millones de dólares.

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      Banxico destaca solidez

      En el reporte del banco central mexicano se pone de manifiesto que durante el primer trimestre del presente año, el sistema bancario mexicano continuó mostrando solidez.

      Aseguró que cuenta con niveles de capital que están muy por encima de los mínimos regulatorios establecidos, lo que permite a las instituciones bancarias afrontar potenciales riesgos en su operación.

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