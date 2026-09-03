Prevén aumento del IEPS a las bebidas

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Ciudad de México.- El presidente de la Comisión de Hacienda en la Cámara de Diputados, Carol Antonio Altamirano, anunció que analizan la propuesta de incrementar el IEPS a diversos productos como cigarros, bebidas azucaradas y bebidas alcohólicas.

En conferencia de prensa explicó que "de manera responsable" analizarán el paquete económico que reciban del Ejecutivo federal, cuya fecha límite de entrega es el 8 de septiembre.

"Sí necesitamos revisar algunas propuestas que ayuden a la salud y también a la recaudación, y todas estas medidas las vamos a analizar", detalló.

El legislador puntualizó que el día de hoy en la Comisión de Hacienda se presentaron las conclusiones de cinco grupos de trabajo integrados por especialistas, académicos y representantes de diversos sectores.

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Como parte de las mismas, destaca la postura de la industria, que durante los foros denunció el riesgo del incremento del mercado negro y de un aumento de extorsiones a los pequeños comerciantes.

El documento con la postura de autoridades como la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes y la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) ejemplifica el caso de Australia, cuyo congreso avaló la política antitabaco más agresiva del mundo, con incrementos de hasta 282% al costo de las cajetillas que alcanzaron precios de hasta 50 dólares australianos, de los cuales cerca de 30 son de impuesto.

El informe detalla que la política funcionó en los primeros meses; sin embargo, el Senado recomendó congelar el gravamen debido al incremento del mercado ilegal, que abastece cerca de 80% del mercado.

Detallaron que en México uno de cada cuatro cigarros que se consumen proviene del mercado ilícito, lo que sumado al incremento de extorsiones por parte del crimen organizado a pequeños comercios para obligarlos a vender cigarros apócrifos representa un riesgo que debe ser analizado.

Sobre la posible alza al IEPS, Carol Altamirano explicó que se analiza incrementar los impuestos a las bebidas catalogadas con exceso de sodio.