logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Imágenes exhiben devastación tras ataque con coche bomba en Zacatecas

Fotogalería

Imágenes exhiben devastación tras ataque con coche bomba en Zacatecas

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Valores

Prevén aumento del IEPS a las bebidas

Por El Universal

Septiembre 03, 2026 03:00 a.m.
A
Prevén aumento del IEPS a las bebidas
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Ciudad de México.-  El presidente de la Comisión de Hacienda en la Cámara de Diputados, Carol Antonio Altamirano, anunció que analizan la propuesta de incrementar el IEPS a diversos productos como cigarros, bebidas azucaradas y bebidas alcohólicas.

      En conferencia de prensa explicó que "de manera responsable" analizarán el paquete económico que reciban del Ejecutivo federal, cuya fecha límite de entrega es el 8 de septiembre.

      "Sí necesitamos revisar algunas propuestas que ayuden a la salud y también a la recaudación, y todas estas medidas las vamos a analizar", detalló.

      El legislador puntualizó que el día de hoy en la Comisión de Hacienda se presentaron las conclusiones de cinco grupos de trabajo integrados por especialistas, académicos y representantes de diversos sectores.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Como parte de las mismas, destaca la postura de la industria, que durante los foros denunció el riesgo del incremento del mercado negro y de un aumento de extorsiones a los pequeños comerciantes.

      El documento con la postura de autoridades como la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes y la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) ejemplifica el caso de Australia, cuyo congreso avaló la política antitabaco más agresiva del mundo, con incrementos de hasta 282% al costo de las cajetillas que alcanzaron precios de hasta 50 dólares australianos, de los cuales cerca de 30 son de impuesto.

      El informe detalla que la política funcionó en los primeros meses; sin embargo, el Senado recomendó congelar el gravamen debido al incremento del mercado ilegal, que abastece cerca de 80% del mercado.

      Detallaron que en México uno de cada cuatro cigarros que se consumen proviene del mercado ilícito, lo que sumado al incremento de extorsiones por parte del crimen organizado a pequeños comercios para obligarlos a vender cigarros apócrifos representa un riesgo que debe ser analizado.

      Sobre la posible alza al IEPS, Carol Altamirano explicó que se analiza incrementar los impuestos a las bebidas catalogadas con exceso de sodio.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Pemex y la australiana Woodside firman acuerdo de cooperación
        Pemex y la australiana Woodside firman acuerdo de cooperación

        Pemex y la australiana Woodside firman acuerdo de cooperación

        SLP

        El Universal

        El memorando impulsa la colaboración técnica y estratégica en exploración y producción de petróleo

        Cae turismo cubano 62% en 7 meses
        Cae turismo cubano 62% en 7 meses

        Cae turismo cubano 62% en 7 meses

        SLP

        AP

        Pierden remesas poder de compra durante este año
        Pierden remesas poder de compra durante este año

        Pierden remesas poder de compra durante este año

        SLP

        El Universal

        Se debe a la inflación y la fortaleza del peso ante el dólar

        Detectan señales de estancamiento
        Detectan señales de estancamiento

        Detectan señales de estancamiento

        SLP

        El Universal