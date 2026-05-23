Retrocede ingreso de mexicanos

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Ciudad de México.- La economía pierde la carrera contra el crecimiento de la población por segundo año consecutivo, de acuerdo con los resultados del Producto Interno Bruto (PIB) del primer trimestre que el Inegi dio a conocer este viernes.

A cada mexicano le corresponderían 190 mil 615 pesos anuales si el valor de todos los bienes y servicios producidos en el país se repartiera por igual entre la población.

Se trata del menor ingreso desde 2023 al descontar la inflación y variaciones estacionales del PIB, así como tomando en cuenta las proyecciones del Consejo Nacional de Población (Conapo).

También significa una disminución real de 0.4% contra el primer trimestre de 2025 y se trata del segundo año seguido a la baja.

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Por lo general, el PIB per cápita se utiliza para conocer el nivel de vida de las personas, explica el instituto que tiene de presidenta a Graciela Márquez Colín.

"Si el monto del PIB per cápita es bajo, la población podría enfrentar dificultades económicas. Por el contrario, si el monto es alto, podría indicar un mayor bienestar. Ahora bien, para conocer mejor las desigualdades en riqueza, es necesario contar con más datos, además del PIB per cápita", señala el Inegi en su portal en línea: Cuéntame de México.

La raíz del problema

El investigador del Posgrado de Economía de la UNAM, Clemente Ruiz Durán, señaló que la raíz del menor PIB por habitante es el estancamiento productivo por la falta de inversión pública y privada en el país.

"Se requiere que el sector público aterrice proyectos estratégicos en infraestructura en energía, carreteras y bienestar social, mientras que el sector privado debe comprometerse a nuevos proyectos en sustitución de importaciones", dijo.

Mientras que el economista en jefe para Rankia Latinoamérica, Humberto Calzada, explicó que la caída del PIB per cápita refleja que la economía mexicana se expande por debajo de lo necesario para mejorar el ingreso promedio de la población.

Por su parte, el observatorio económico México, ¿cómo vamos? indicó que el PIB per cápita del primer trimestre está en niveles similares a los observados en 2016 y presenta una disminución con relación a 2025.

"Para alcanzar una recuperación de los ingresos promedio de los habitantes de México se requiere un crecimiento económico que por lo menos compense el crecimiento demográfico", sostuvieron en la organización que encabeza Sofía Ramírez Aguilar.