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Suben ganancias de American Express

Por AP

Octubre 24, 2026 03:00 a.m.
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Suben ganancias de American Express
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      Nueva York.- Las ganancias de American Express aumentaron con fuerza en el tercer trimestre, cuando la empresa pasó a la gran mayoría de sus socios a una nueva Tarjeta Platinum con una cuota más alta, mientras sus clientes de mayores ingresos siguieron gastando de manera agresiva.

      La compañía también anunció sus primeros recortes de nómina en aproximadamente una década, al informar a los inversionistas que planean reducir su plantilla en un 5%, o alrededor de 3,500 empleados.

      La empresa neoyorquina reportó una ganancia de 3,710 millones de dólares, un 28% más que hace un año, o 5,42 dólares por acción. Excluyendo una ganancia única derivada de la venta por parte de AmEx de su participación en Global Business Travel Group, la compañía obtuvo una ganancia trimestral por acción de 4,68 dólares. Esa cifra superó las estimaciones de Wall Street.

      Los ingresos y las ganancias de AmEx aumentan porque los clientes tanto cargaron más gastos a sus tarjetas como pagaron más por tener una tarjeta AmEx.

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      El año pasado, AmEx actualizó su Tarjeta Platinum, al agregar varios beneficios nuevos y elevando la cuota anual de 695 a 895 dólares. En ese momento, las reseñas sobre la actualización fueron en general positivas.

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