logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Alianza entre SEDECO, STP e ICAT con AMPI SLP, será un referente a nivel nacional: Neil Castro

Fotogalería

Alianza entre SEDECO, STP e ICAT con AMPI SLP, será un referente a nivel nacional: Neil Castro

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Valores

Tendrá Mundial efecto limitado en PIB

Por El Universal

Junio 17, 2026 03:00 a.m.
A
Tendrá Mundial efecto limitado en PIB
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD DE MÉXICO.- La Copa Mundial 2026 tiene expectativas positivas, pero el impacto será limitado en la economía medida a través del Producto Interno Bruto (PIB), estimó el Banco de México (Banxico).

      "Si bien será un evento positivo con derramas en distintos sectores, el efecto acotado sobre una economía amplia y diversa como la mexicana sería moderado", dijo el director general de Investigación Económica del banco central, Aldo Heffner Rodríguez.

      Durante la presentación del Reporte de Economías Regionales, expuso que en general predominan las expectativas favorables, pero será de manera diferenciada por zona y sector.

      En conferencia de prensa, indicó que el impacto se centrará en las sedes, aunque dijo que no hicieron el ejercicio sobre cada una, es decir, para la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      No obstante, recalcó que la mayoría de los beneficios se verían en anticipación durante la realización del evento.

      Heffner Rodríguez calculó que, para algunos de los sectores, como el turístico, puede presentarse una derrama posterior a la finalización del evento si se visitan destinos de playa. 

      El funcionario puso de manifiesto que en todas regiones los empresarios destacaron los avances en proyectos de infraestructura urbana, al igual que en obras vinculadas con la Copa.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Se envía menos crudo hacia EU
        Se envía menos crudo hacia EU

        Se envía menos crudo hacia EU

        SLP

        El Universal

        Las exportaciones mexicanas de petróleo a nuestro vecino se redujeron 85% en dos años

        Mercados se disparan mientras petróleo baja
        Mercados se disparan mientras petróleo baja

        Mercados se disparan mientras petróleo baja

        SLP

        AP

        Retiros de Afores por desempleo crecen un 21%
        Retiros de Afores por desempleo crecen un 21%

        Retiros de Afores por desempleo crecen un 21%

        SLP

        El Universal

        Reinicia diálogo comercial con EU
        Reinicia diálogo comercial con EU

        Reinicia diálogo comercial con EU

        SLP

        El Universal

        En Washington se reunieron los especialistas técnicos