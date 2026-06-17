Tendrá Mundial efecto limitado en PIB

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CIUDAD DE MÉXICO.- La Copa Mundial 2026 tiene expectativas positivas, pero el impacto será limitado en la economía medida a través del Producto Interno Bruto (PIB), estimó el Banco de México (Banxico).

"Si bien será un evento positivo con derramas en distintos sectores, el efecto acotado sobre una economía amplia y diversa como la mexicana sería moderado", dijo el director general de Investigación Económica del banco central, Aldo Heffner Rodríguez.

Durante la presentación del Reporte de Economías Regionales, expuso que en general predominan las expectativas favorables, pero será de manera diferenciada por zona y sector.

En conferencia de prensa, indicó que el impacto se centrará en las sedes, aunque dijo que no hicieron el ejercicio sobre cada una, es decir, para la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.

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No obstante, recalcó que la mayoría de los beneficios se verían en anticipación durante la realización del evento.

Heffner Rodríguez calculó que, para algunos de los sectores, como el turístico, puede presentarse una derrama posterior a la finalización del evento si se visitan destinos de playa.

El funcionario puso de manifiesto que en todas regiones los empresarios destacaron los avances en proyectos de infraestructura urbana, al igual que en obras vinculadas con la Copa.