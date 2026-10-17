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Venta de autos usados registra recuperación

Por El Universal

Octubre 17, 2026 03:00 a.m.
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Venta de autos usados registra recuperación
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      Ciudad de México.- La venta de autos seminuevos muestra señales de recuperación. En julio, la venta de este tipo de vehículos registró una caída de -9.24%, interrumpiendo el crecimiento de 2.94% que ese mes había alcanzado en 2025.

      Sin embargo, en agosto y septiembre se revirtió esta debilidad con avances de 2.9% y 6.8%, respectivamente, cerrando el trimestre con mayor fuerza, de acuerdo con información de Sim Data Group y la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).

      El resultado neto es un periodo que, a diferencia del tercer trimestre de 2025 donde en los tres meses el resultado fue positivo, se alterna entre contracción y recuperación, lo que sugiere un mercado de seminuevos que se mantiene activo, pero sin la inercia de crecimiento del año anterior.

      En total, la venta de autos seminuevos cerró el tercer trimestre del año prácticamente estable con una variación de apenas -0.23%, frente al crecimiento de 1.72% del mismo periodo de 2025.

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      En el acumulado de enero a septiembre, la venta promedio de autos seminuevos se ubicó en 14 unidades por agencia al mes, un 0.43% menos que en el mismo mes del año anterior.

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