Ventas de Tesla avanzaron durante segundo trimestre

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Nueva York.- Las ventas de autos Tesla se dispararon en los últimos tres meses, en una posible señal de que los daños por una revuelta de clientes contra Elon Musk y los boicots han quedado atrás.

El fabricante de vehículos eléctricos dirigido por el empresario millonario informó el jueves que entregó 480.126 autos a clientes, un salto del 25% frente a la cifra de 384.122 de hace un año, cuando muchos europeos se negaron a comprar sus autos debido a su respaldo a candidatos políticos de extrema derecha en el continente.

Las ventas del segundo trimestre, que marcaron el segundo aumento consecutivo, también quedaron muy por encima de las 401.000 que los analistas de Wall Street esperaban, según una encuesta de FactSet.

Se trata de un gran giro respecto de hace apenas unos meses, cuando Tesla informó que las ventas habían caído en 2025 por segundo año consecutivo y tuvo que ceder su corona como el mayor fabricante de vehículos eléctricos del mundo a la empresa china BYD.

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