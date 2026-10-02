Volaris suspenderá sus vuelos a Tulum

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Ciudad de México.- La aerolínea de bajo costo, Volaris, anunció que a partir del 7 de enero de 2027 suspenderá sus operaciones desde y hacia el Aeropuerto de Tulum, en Quintana Roo.

Volaris expuso que, con base en la revisión constantemente de su red de rutas, y como resultado de los incrementos de costos que enfrenta la industria, tales como el Derecho de No Residente, las Tarifas de Uso de Aeropuerto (TUA) anunciadas por diversos aeropuertos, los incrementos en costos de combustible y de servicios de navegación aérea de Seneam, entre otros, tuvo que revisar la rentabilidad de sus rutas y "suspender temporalmente algunos vuelos que registran factores de ocupación más bajos".

"Entre ellos, nuestras operaciones hacia y desde Tulum a partir del 7 de enero de 2027", indicó la aerolínea.

Por lo tanto, este fin de semana dejarán de vender boletos para vuelos posteriores hacia Tulum después del 7 de enero.

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Los clientes con reservaciones vigentes pueden continuar volando con normalidad hasta el 7 de enero de 2027.

Aeroméxico también suspendió sus vuelos a Tulum, a partir del 30 de septiembre.

"Vamos a hacer una suspensión temporal. El 30 de septiembre será el último día. Se suspende por condiciones de mercado y para maximizar nuestra red de rutas", indicó Aeroméxico.

Desde el 14 de septiembre, Aeroméxico activó una política de flexibilidad para los pasajeros afectados por el ajuste.