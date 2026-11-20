¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La tasa promedio de las hipotecas a largo plazo en EU aumentó esta semana por primera vez desde principios de octubre, reflejando un repunte en los rendimientos de los bonos del Tesoro en medio de señales de que la inflación está acelerando.

La hipoteca promedio a 30 años con tasa fija subió a 7,28% desde 7,11% la semana pasada, informó el comprador de hipotecas Freddie Mac el jueves. Hace un año, la tasa promedio era de 6,26%.

La tasa promedio había bajado en las cuatro semanas previas a esta semana y no había aumentado desde el 8 de octubre, cuando llegó a 7,40%, su nivel más alto en casi tres años.

Un aumento de las tasas hipotecarias puede sumar cientos de dólares al mes en costos para los prestatarios, lo que les limita el poder de compra en un momento en que la inflación está dejando al margen a muchos aspirantes a propietarios.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Las hipotecas a 15 años con tasa fija, que a menudo buscan los prestatarios para refinanciar, también aumentarán esta semana. Esa tasa promedio subió a 6,66% desde 6,45% la semana pasada. Hace un año, estaba en 5,54%.

Las tasas hipotecarias están influenciadas por la inflación, la política de la Reserva Federal y las expectativas de los inversionistas del mercado de bonos.