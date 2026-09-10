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Sujeto atacó a tres maestros en Primaria "Salvador Varela"

La SSPC de la capital informó que fue detenido y puesto a disposición de la FGE

Por Pulso Online

Septiembre 10, 2026 02:05 p.m.
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Israel "N" / Foto: SSPC

Israel "N" / Foto: SSPC

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      Esta mañana se reportó que un hombre habría intentado agredir profesores en la Escuela Primaria "Prof. Salvador Varela", en la calle San Vicente Mártir, entre las colonias Mártires de la Revolución y La Cruz.

      De acuerdo a la denuncia en redes, otros padres y docentes intervinieron para someter al presunto agresor, ajeno a la institución en donde ocurrieron los hechos. Después, solicitaron el apoyo de autoridades.

      Aparte, la SSPC de la capital, informó que sus oficiales realizaron la detención de un hombre señalado por la probable comisión del delito de lesiones, luego de ingresar al plantel educativo de nivel básico ubicado en la zona norte. 

      De acuerdo al primer reporte, los agentes municipales acudieron al auxilio de personal de la escuela, donde reportaban el ingreso de un masculino que causó lesiones a tres maestros. 

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      El implicado, que responde al nombre de Israel "N" de 41 años, fue asegurado por los agentes municipales siendo trasladado al Centro de Internamiento Municipal para la certificación médica correspondiente.

      Finalmente, fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE), donde se continuarán las investigaciones correspondientes y se determinará su situación legal.

      Pero la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE) informó que la situación registrada este jueves 10 de septiembre en la escuela primaria fue atendida conforme a los protocolos establecidos y en coordinación con las autoridades correspondientes.

      La dependencia aseguró que ningún integrante de la comunidad educativa resultó lesionado y que la persona involucrada, ajena a la comunidad educativa, quedó a disposición de la autoridad competente para el seguimiento correspondiente.

      "La SEGE mantiene comunicación y coordinación permanente con la comunidad escolar, con el objetivo de garantizar el adecuado desarrollo de las actividades educativas en los planteles", dice el comunicado. 

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