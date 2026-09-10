Estas son las pickups con mejor relación entre precio y calidad en México

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La oferta de camionetas pickup en México creció durante 2026 con la llegada de modelos más tecnológicos y nuevas marcas; sin embargo, la alternativa más novedosa no siempre representa la mejor compra.

Precio, capacidad de carga, seguridad, disponibilidad de refacciones, mantenimiento y valor de reventa son algunos de los factores que deben considerarse antes de elegir. Bajo esos criterios, estas son las pickups que ofrecen una propuesta más equilibrada en el mercado mexicano.

Nissan NP300: la mejor para el trabajo

La Nissan NP300 2026 se mantiene como una de las opciones más convenientes para actividades comerciales y de carga. Su precio de lista comienza en 499 mil 990 pesos, aunque durante septiembre se ofrece desde 439 mil 990 pesos mediante financiamiento de la marca.

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Está disponible con motor de gasolina de 2.5 litros y 166 caballos de potencia, así como una alternativa diésel de 161 caballos. Dependiendo de la configuración, ofrece una capacidad de carga de hasta mil 326 kilogramos y arrastre de 3.5 toneladas.

Su amplia presencia en México, facilidad para encontrar refacciones y costos de operación relativamente contenidos la convierten en una herramienta de trabajo antes que en una camioneta recreativa.

Nissan Frontier: equilibrio entre trabajo y uso familiar

Para quienes necesitan una pickup que pueda utilizarse tanto en actividades laborales como en trayectos familiares, la Nissan Frontier 2026 ofrece uno de los catálogos más amplios.

Su versión de acceso tiene un precio de lista de 501 mil 990 pesos, mientras que las variantes automáticas, diésel y con tracción 4x4 pueden superar los 850 mil pesos. La gama incluye modelos básicos de trabajo y versiones como la PRO-4X, orientadas al manejo fuera del pavimento.

La disponibilidad de configuraciones, la producción nacional y la red de servicio de Nissan fortalecen su relación entre precio y utilidad.

Toyota Hilux: durabilidad y valor de reventa

La Toyota Hilux continúa entre las pickups más apreciadas para trabajo pesado por su reputación de resistencia, confiabilidad mecánica y conservación de valor en el mercado de vehículos usados.

Su precio comienza alrededor de los 570 mil 900 pesos en configuraciones de cabina doble. No es la camioneta con mayor comodidad o tecnología por el dinero, pero compensa con una mecánica probada y una alta demanda de reventa.

Es una opción particularmente recomendable para quienes planean conservarla durante varios años o utilizarla en caminos difíciles y jornadas intensivas.

Ford Ranger: la más completa y equilibrada

La Ford Ranger sobresale por combinar capacidad de trabajo con seguridad, tecnología y un manejo más cercano al de una camioneta de pasajeros.

Su gama ofrece motores turbodiésel, tracción 4x4 y versiones para distintos niveles de equipamiento. Frente a otras pickups tradicionales, su principal ventaja es el equilibrio entre desempeño en carretera, comodidad y capacidades todoterreno.

El precio aumenta considerablemente en las variantes superiores, por lo que su mejor relación costo-beneficio suele encontrarse en los niveles intermedios y no necesariamente en la Ranger Raptor.

RAM 700 y Volkswagen Saveiro: las más accesibles

Para negocios que no requieren la capacidad de una pickup mediana, la RAM 700 y la Volkswagen Saveiro se encuentran entre las alternativas más económicas.

La Saveiro tiene un precio cercano a 342 mil 490 pesos, mientras que la RAM 700 comienza alrededor de los 345 mil pesos. Ambas resultan más fáciles de conducir en ciudad y ofrecen un consumo menor, aunque su capacidad y espacio son inferiores.

MG P9: nueva y equipada, pero todavía por probar

Entre los lanzamientos recientes destaca la MG P9 2026, una pickup 4x4 con motor turbodiésel de 2.5 litros, 219 caballos de potencia y transmisión automática ZF de ocho velocidades.

Su precio aproximado de 869 mil 900 pesos la coloca frente a versiones equipadas de modelos con mayor trayectoria. Su tecnología y potencia son atractivas, pero todavía debe demostrar su confiabilidad, costo de mantenimiento y comportamiento en el mercado de reventa.

En términos generales, la Nissan NP300 ofrece la mejor relación precio-capacidad para trabajo; la Frontier, el balance más accesible entre uso laboral y familiar; la Hilux, mayor respaldo en durabilidad y reventa; y la Ranger, la propuesta más completa en seguridad, manejo y tecnología.