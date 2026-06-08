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a JAFAR PANAHI, CINEASTA IRANÍ, TRIBUNAL LE DA UN AÑO DE PRISIÓN

Por El Universal

Junio 08, 2026 03:00 a.m.
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a JAFAR PANAHI, CINEASTA IRANÍ, TRIBUNAL LE DA UN AÑO DE PRISIÓN
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      La Sala 26 del Tribunal Revolucionario de Teherán confirmó la condena de un año de prisión para el reconocido director de cine iraní Jafar Panahi, rechazando oficialmente su apelación.

      Así lo informaron varios medios de comunicación iraníes, y el abogado defensor, Mostafa Nili, anunció la decisión en una rueda de prensa.

      Según esta sentencia, Panahi, además de cumplir una pena de prisión y una prohibición de viajar, también fue inhabilitado durante dos años para pertenecer a partidos, grupos y asociaciones políticas o sociales. Las autoridades judiciales iraníes condenaron a Panahi por difundir propaganda contra la República Islámica. La sentencia fue dictada en rebeldía el pasado mes de diciembre, recuerda la agencia informativa del gobierno iraní, Tasnim, y agrega que la sentencia puede ser apelada ante el Tribunal Provincial de Apelación de Teherán en un plazo de 20 días a partir de su notificación.

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