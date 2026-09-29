Aarón Mercury y Naim Darrechi protagonizan pelea en Ciudad de México

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Lo que parecía una noche de celebración por los 26 años de Abelito terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados en redes sociales.

Durante la fiesta realizada el pasado domingo 27 de septiembre en el centro nocturno "El Palomazo", Aarón Mercury y Naim Darrechi protagonizaron un enfrentamiento que rápidamente generó dudas sobre qué había provocado la discusión.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Después de que circularan videos del altercado, ambos creadores de contenido dieron su versión de los hechos. Mientras Mercury aseguró que intervino porque una de sus amigas habría sido molestada por Naim, el influencer español sostuvo que Aarón fue quien lo confrontó y terminó recibiendo un "correctivo".Ante las especulaciones, Aarón decidió hablar sobre lo ocurrido mediante un video publicado en su cuenta de Instagram.De acuerdo con su relato, se encontraba festejando el cumpleaños de su amigo cuando notó que Naim se acercaba a varias mujeres, entre ellas una de sus amigas, que estaban en el lugar. Ante ello, explicó que decidió intervenir sin importar si la joven era o no su amiga, pues consideró que la situación estaba rebasando los límites.Según su versión, se acercó al exnovio de Yeri Mua para decirle que la joven estaba con él y pedirle que respetara la situación.El influencer aseguró que la respuesta que recibió fue la que provocó que el intercambio subiera de tono, pues relató que Naim habría respondido, en tono burlón, que no le importaba que la mujer estuviera acompañada.Para Aarón, ese comentario fue suficiente para advertirle que no continuara."Lo que le estaba pidiendo era súper simple, pero para este tipo es súper difícil el hecho de respetar mujeres", señaló.A partir de ese momento, ambos comenzaron a encararse. Asimismo, Mercury también rechazó la versión de que él hubiera estado buscando provocar a Naim, por lo que aseguró que existen imágenes en las que, desde su perspectiva, se observa que fue el español quien se acercó primero y lo empujó.Aunado a ello, también explicó que, durante el enfrentamiento, Naim habría tomado una lata y se la habría lanzado al rostro.Según el creador de contenido, el objeto le provocó una herida en la nariz, por lo que comenzó a sangrar, lo que hizo que su enojo aumentara.La tensión generada en el lugar provocó que algunas de las personas que estaban alrededor intervinieran para evitar que el conflicto continuara. Entre ellas estuvo Wendy Guevara, quien, de acuerdo con el relato de Mercury, intervino para intentar calmarlo."Si en todos los lugares donde vas tienes problema, adivina quién es el ped*. Porque no fue el único", finalizó.Después de que el video comenzó a circular, Naim publicó un clip titulado "Mensaje para Aarón Mercury", en el que le pidió contar, según él, lo que realmente ocurrió durante la fiesta de Abelito.El influencer sostuvo una versión completamente distinta, pues aseguró que la noche transcurría con normalidad hasta que Mercury se acercó y le dijo que una de las jóvenes estaba con él.Naim calificó a Aarón como "bien mala copa" y afirmó que detrás de la confrontación habría existido otro motivo. Incluso aseguró que Mercury habría tenido miedo de que le "volviera a quitar a la novia"."Viniste a decirme: 'oye, ella viene conmigo'. Te pusiste chulito, y por eso te llevaste tu correctivo", afirmó.Sin embargo, lejos de ofrecer una disculpa, aseguró que no se arrepiente de lo ocurrido, pues sostuvo que lo que hizo estaba justificado por la forma en que, según su versión, Mercury lo habría confrontado. Por ello, dejó claro que no tenía intención de disculparse.