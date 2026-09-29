logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Cuando la escultura deja de ser un objeto

Fotogalería

Cuando la escultura deja de ser un objeto

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Pararán labores este miércoles por Día de la UASLP

El 30 de septiembre quedó formalizado bajo ese concepto mediante Decreto de 1965

Por Iván Edmundo Rodríguez

Septiembre 29, 2026 03:07 p.m.
A
Pararán labores este miércoles por Día de la UASLP
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) suspenderá este miércoles actividades, con motivo de el "Día de la Universidad", que se conmemora cada 30 de septiembre. 

      Por ello, unos 32 mil alumnos de los distintas campus y facultades gozarán de asueto. En funciones académicas y administrativas hay cerca de 6 mil personas, quienes también suspenderán labores.

      Las clases habituales y actividades en general se reanudan al día siguiente, es decir, el 1 de octubre.

      La fecha quedó formalizada bajo ese concepto mediante el Decreto 182, expedido por el Congreso del Estado en 1965. 

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      LEA TAMBIÉN

      Amparos y adeudos aprietan las finanzas de la UASLP

      En su lugar, le pagaron a abogados para que les tramitaran amparos

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Pararán labores este miércoles por Día de la UASLP
      Pararán labores este miércoles por Día de la UASLP

      Pararán labores este miércoles por Día de la UASLP

      SLP

      Iván Edmundo Rodríguez

      El 30 de septiembre quedó formalizado bajo ese concepto mediante Decreto de 1965

      Taxistas vuelven a protestar en la SCT contra piratas
      Taxistas vuelven a protestar en la SCT contra piratas

      Taxistas vuelven a protestar en la SCT contra "piratas"

      SLP

      Samuel Moreno

      La manifestación causó cierre parcial en Prolongación Muñoz

      Motocicletas ganan terreno en la ciudad
      Motocicletas ganan terreno en la ciudad

      Motocicletas ganan terreno en la ciudad

      SLP

      Rolando Morales

      La SSPC reportó ocho percances en la última semana

      Al 25%, construcción del puente del bulevar Jacobo Payán
      Al 25%, construcción del puente del bulevar Jacobo Payán

      Al 25%, construcción del puente del bulevar Jacobo Payán

      SLP

      Rolando Morales

      Autoridades anuncian reapertura parcial de lateral para reducir afectaciones viales en la zona del puente.