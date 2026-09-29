Pararán labores este miércoles por Día de la UASLP

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) suspenderá este miércoles actividades, con motivo de el "Día de la Universidad", que se conmemora cada 30 de septiembre.

Por ello, unos 32 mil alumnos de los distintas campus y facultades gozarán de asueto. En funciones académicas y administrativas hay cerca de 6 mil personas, quienes también suspenderán labores.

Las clases habituales y actividades en general se reanudan al día siguiente, es decir, el 1 de octubre.

La fecha quedó formalizada bajo ese concepto mediante el Decreto 182, expedido por el Congreso del Estado en 1965.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí