Maribel Guardia enfrenta depresión e insomnio tras pérdida de su hijo

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 29 (EL UNIVERSAL).- No cesan las dificultades que Maribel Guardia padece para conciliar el sueño, como confió su esposo, Marco Chacón. Si bien, la actriz sufre de insomnio desde muy temprana edad, ese trastorno se agudizó con la muerte de su hijo Julián y, a pesar de que ya han pasado tres años, desde su partida, ella sigue sin regular sus horas de descanso.

Marco Chacón confirma depresión de Maribel Guardia tras pérdida familiar

Chacón fue entrevistado por "Venga la alegría", programa al que reveló que su esposa padece de depresión, derivada del fallecimiento de su único hijo, Julián Figueroa, quien murió el 9 de abril de 2023.

Uno de los efectos colaterales de la depresión, que Maribel ha tenido que enfrentar, es la falta de sueño, como confesó su esposo, quien ha atestiguado que la actriz no logra quedarse dormida a lo largo de toda la noche.

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"Hay noches que no duerme, cuando digo que no duerme, es que no duerme por completo, porque Maribel, de por sí, padece de insomnio, hay noches que se le van en blanco completas, es un problema complicado", dijo al matutino.

Tratamientos y apoyo psicológico para Maribel Guardia

La condición de Maribel se exacerbó cuando Julián partió, ya que desde que era menor de edad y su madre -doña Rita- falleció, cuando ella tenía 9 años, fue diagnosticada con trastorno del sueño.

Y si bien, como la actriz ha revelado en distintos encuentros con la prensa, suele tomar pastillas, con una muy reducida dosis, que la ayudan a controlar sus horas de sueño, intenta tomar la menor cantidad de medicamentos posible, por temor a caer en la dependencia de su consumo.

Otras alternativas a la que la también cantante recurrió, a poco de que Julián falleciera, es a la terapia psicológica y el refugio espiritual, como confió Chacón, sin embargo, en la actualidad ya no es asistida por ayuda profesional.

"Ya ha tomado terapia, también, en su momento, estuvo yendo a una tanatóloga, también ha viso al padre José de Jesús".

Chacón no es indiferente al dolor que atraviesa su esposa, con la que, revela, sigue lamentando la pérdida de "Juliancito", como lo apodaban de cariño, ya que llegó a verlo como un hijo, debido a que convivió con él desde que tenía tres años de edad, época en que inició su relación con Guardia.

"Muchas veces hemos llorado juntos, pero, en especial, por Julián", precisó.