ABREN TESTAMENTO DE ARMANI

Por El Universal

Septiembre 12, 2025 03:00 a.m.
A
ABREN TESTAMENTO DE ARMANI

El testamento del icónico diseñador italiano Giorgio Armani, fallecido la semana pasada a los 91 años, fue abierto tras el funeral, aunque aún no se conoce el contenido exacto del documento que pone en marcha la sucesión de un imperio valorado en unos 12.000 millones de euros.

    Los deseos del rey de la elegancia italiana fueron revelados el pasado martes 9 de septiembre en una notaría de Milán (norte), informaron este jueves medios locales.

En concreto se trata de dos documentos escritos de puño y letra por Armani: el primero fechado el 15 de marzo de 2025 y el segundo pocos días después, lo que hace pensar que podría ser una continuación. 

    El diseñador, que nunca tuvo hijos ni herederos forzosos, dispuso libremente de su herencia, que incluye obras de arte, propiedades, yates, una participación en el grupo óptico EssilorLuxottica y el club de baloncesto Olimpia Milano, además del 99,9 % de las acciones de Giorgio Armani S.p.A. 

