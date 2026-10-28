Alejandro Sanz envía mensaje tras accidente ferroviario en Toledo

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Alejandro Sanz envió un mensaje de aliento a todos aquellos que se han visto afectados por al accidente ferroviario en Toledo (Andalucía). El cantante se encuentra en México por su actual gira, lo cual no le impidió unirse al duelo que vive su país pues, hasta el momento, las autoridades españolas ya contabilizan el fallecimiento de 68 personas y el estado grave de alrededor de 80 personas.

El músico español ha sido uno de los primeros en pronunciarse, luego del accidente de esta mañana, en que un tren de alta velocidad chocó con otro convoy entre las estaciones de Mora y Orgaz y Urda, en la provincia de Toledo.

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"Acabo de despertar aquí en México, en mitad de la gira, y el corazón se me ha encogido de golpe".La colisión, como reportan, se habría debido a un fallo humano a la hora de dar instrucciones al conductor del Renfe AVE, tren que reanudó la marcha, sin tener en cuenta que, 17 minutos después de volver a arrancar, colisionaría con el convoy Iryo, que también se encontraba en ruta.Como ha reportado el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible de España, Óscar Puente, 68 personas han muerto; 24 de ellas iban abordo del Renfe AVE y 44 en el convoy Iryo.Sanz, al conocer que el siniestro fue ocasionado, posiblemente, por un descuido humano, mostró la impotencia que experimenta pues, en enero de este año, también ocurrió un accidente en la estación ferroviaria de Andamuz, la que se encuentra a la altura de Córdoba, otro provincia de Andalucía."Qué dolor tan punzante, despertarse y encontrarse con la peor de las noticias otra vez, el choque de esos dos trenes es una catástrofe que deja sin palabras y sin aire".Con 50 personas en estado grave y 15 más en estado muy grave, como hasta ahora se ha reportado, la magnitud del siniestro aún no se define por completo por lo que, Sanz, fue sigiloso con las palabras que dirigió hacia sus conciudadanos."Sé bien que, en momentos así, no hay frases hechas ni consuelo que valga; la tristeza pesa demasiado. Desde aquí, con el alma partida, quiero mandar todo mi cariño, mi abrazo más sincero y mi apoyo a las víctimas, a los heridos y ha cada una de las familias rotas por esta tragedia y, toda la fuerza del mundo, también, para los equipos de rescate y emergencia que se están dejando la piel sin descanso en el lugar del accidente, todo mi corazón está allí".