Argentina y Ecuador, en la ruta de escape de Bolsonaro

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El excandidato presidencial Flávio Bolsonaro llegó a Miami, Estados Unidos (EU), después de salir de Brasil por la frontera con Argentina y abordar un avión privado que hizo una escala en Guayaquil, Ecuador, tras su derrota en la segunda vuelta de las elecciones y en medio de una investigación judicial por presunto lavado de dinero.

Escoltados por un vehículo de la policía de Argentina, los cuatro integrantes de la familia cruzaron la frontera en una camioneta blanca hacia el avión de Baires Fly S.A., en una maniobra que revelaron los medios de comunicación locales y que puso en la mira al gobierno de Javier Milei.

La Dirección Nacional de Migraciones de Argentina confirmó que Flávio Bolsonaro, su esposa, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, y sus hijas Carolina Figueira Bolsonaro y Luiza Figueira Bolsonaro ingresaron al país a las 22:50 horas del martes 27 de octubre, por el puente internacional Tancredo Neves, en la provincia de Misiones.

Tan sólo 40 minutos después, a las 23:30 horas, la familia abordó un vuelo privado operado por la compañía Baires Fly S.A., con destino a Guayaquil, Ecuador, según el plan de vuelo que se presentó ante las autoridades argentinas, aunque, de acuerdo con los datos de seguimiento aéreo que citó la prensa, el avión despegó de Puerto Iguazú a las 00:21 horas del miércoles y aterrizó en Ecuador durante la madrugada, donde hizo una breve escala para reabastecer combustible antes de continuar hacia Miami.

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Argentina confirmó que Flávio Bolsonaro entró al país con su familia para abordar un vuelo privado a Ecuador, en una ruta hacia a Estados Unidos (EU).

¿Milei ayudó a Flávio Bolsonaro a salir de Brasil?

La confirmación de Migraciones permitió reconstruir una parte del trayecto de Bolsonaro, quien, según un alto funcionario de la policía federal brasileña que cita Reuters, no salió de su país por un punto de control migratorio habitual, luego de que las autoridades argentinas terminaran por admitir esta madrugada los horarios del cruce y del despegue de Flávio Bolsonaro, tras haber pasado todo el martes negando su presencia en el país.

En su comunicado, la Dirección Nacional de Migraciones señaló que los cuatro ciudadanos ingresaron con "documentación hábil de viaje sin ningún impedimento legal para el ingreso al país" y que sus movimientos quedaron registrados "sin incidentes".

La prensa argentina también reportó que la camioneta en la que viajaba la familia fue escoltada por un vehículo policial hasta el cruce fronterizo. Además, el director de Comunicación Digital de la Presidencia argentina, Juan Pablo Carreira, conocido como Juan Doe, celebró en redes sociales la salida del político brasileño y el papel del Gobierno de Milei.

"El gobierno de Milei es el gobierno con más huevos de la historia. Flavio Bolsonaro está a salvo de las garras del comunismo, que quiere meter presos a todos los opositores; y ahora va a poder seguir la lucha desde Estados Unidos, en vez que desde una celda en Brasilia como su padre", escribió Carreira durante la madrugada.

Aunque la información disponible hasta el momento no permite confirmar hasta dónde intervino el gobierno argentino, el hecho se da entre la cercanía de Milei con los Bolsonaro y sus roces continuos con el Presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.

La salida también se produjo después de que el Magistrado del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil Alexandre de Moraes ordenara a Flávio entregar sus pasaportes en un plazo de 24 horas, debido a una investigación por presunto lavado de activos y, tras el incumplimiento de la orden, la policía brasileña anuló la vigencia de sus documentos nacionales; sin embargo, también cuenta con pasaporte italiano.

El recorrido de la familia comenzó en la frontera entre Foz do Iguaçu, Brasil, y Puerto Iguazú, Argentina, desde donde el avión privado de Baires Fly se dirigió a Guayaquil, donde aterrizó durante la madrugada del miércoles para una escala de aproximadamente media hora.

La aeronave evitó el espacio aéreo brasileño y atravesó Paraguay, Bolivia y Perú para hacer escala técnica en Ecuador y reabastecer combustible antes de seguir rumbo a Miami, destino que ya había sido señalado previamente como una posibilidad para el excandidato.

El viaje familiar se concretó tras las declaraciones del Presidente de EU, Donald Trump, sobre la presencia del legislador en Argentina y sus intenciones de recibirlo. Posteriormente, un portavoz del Departamento de Estado anunció que Washington permitiría la entrada del político, esposa e hijas.

"El Departamento de Estado emitirá visados a Flávio Bolsonaro y su familia y les permitirá la entrada en Estados Unidos", indicó el portavoz.

En Brasil, Lula tachó de vergonzosa la partida del senador y le recriminó no haberse quedado a probar su inocencia, un abandono que tomó por sorpresa a a su propia dirigencia, que contaba con él para encabezar la oposición después de la derrota electoral. Rogério Marinho, jefe de campaña del Senador, reveló que un día antes evaluaron la necesidad de que asumiera la jefatura de la oposición con el respaldo de sus casi 60 millones de votos.