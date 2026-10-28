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Topo Chico vuelve a producirse en Texas tras interrupciones en México

Henrique Braun, director de Coca-Cola, destacó que el regreso de Topo Chico es un paso hacia la normalidad.

Por El Universal

Octubre 28, 2026 12:23 p.m.
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Topo Chico vuelve a producirse en Texas tras interrupciones en México
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      Tras meses de ausencia por problemas de suministro en México, la marca de agua mineral mexicana, Topo Chico, regresa oficialmente a la producción en Texas, Estados Unidos, según información de Bloomberg.


      A través de una conferencia de resultados financieros con analistas, Henrique Braun, director ejecutivo de Coca-Cola, confirmó el retorno de la producción del refresco.

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      "Creo que es una gran noticia para todos, especialmente para los consumidores que han esperado demasiado. Es el primer paso para volver a la normalidad", dijo.
      En 2017, Coca-Cola adquirió a la marca originaria de Monterrey, Nuevo León, por 227 millones de dólares.

      Topo Chico en México
      De acuerdo con el sitio oficial, la leyenda de Topo comenzó hace más de un siglo, "con una princesa azteca cuya salud pendía de un hilo".
      "Su padre, el gran Emperador Moctezuma I, escuchó hablar sobre un manantial escondido, cuyas aguas poseían un poder sanador", se lee en la leyenda.
      Es así como, el Emperador, la princesa y su séquito emprendieron un viaje hacia lo desconocido. "Lo que encontraron fue un valle rodeado de montañas, donde fluían las burbujeantes y cristalinas aguas del cerro de Topo Chico y, al probar su frescura, ¡la princesa recobró su fuerza, y con ella, la fe de todo un reino!".

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