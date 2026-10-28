Matthew Perry: los últimos días de la estrella de "Friends"

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 28 (EL UNIVERSAL).- A tres años de la muerte de Matthew Perry, el caso que conmocionó a Hollywood llega a su cierre judicial con la condena de las cinco personas involucradas en el suministro de ketamina al actor.

La investigación reveló cómo, durante las semanas previas a su fallecimiento, el intérprete de Chandler Bing buscó obtener más dosis de la sustancia, incluso fuera de los tratamientos médicos que recibía para combatir la depresión.

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El actor, que durante años habló abiertamente de sus problemas de adicción y de sus esfuerzos por mantenerse sobrio, murió el 28 de octubre de 2023, a los 54 años, en el jacuzzi de su casa en Los Ángeles, la autopsia determinó que los efectos agudos de la ketamina fueron la causa principal de su muerte y el ahogamiento, un factor secundario.Los documentos judiciales y las declaraciones de los implicados reconstruyeron los acontecimientos que precedieron a su fallecimiento. Este es el recuento de los últimos días de Matthew Perry y de cómo una red de proveedores terminó involucrada en su muerte.Matthew Perry: los últimos días de su vida, paso a paso1. Septiembre de 2023: buscaba más ketaminaMatthew Perry recibía tratamientos legales de ketamina bajo supervisión médica para atender su depresión, sin embargo, comenzó a buscar más dosis por fuera de ese esquema y recurrió a su asistente personal, Kenneth Iwamasa, quien vivía con él y en quien su entorno confiaba para ayudarlo a mantenerse sobrio.El 30 de septiembre, el médico Salvador Plasencia se reunió con Perry e Iwamasa en la residencia del actor, en Pacific Palisades, Los Ángeles. Plasencia contactó a otro médico, Mark Chávez, para conseguir la sustancia y después vendérsela al intérprete.En uno de los mensajes de texto que se convirtieron en evidencia del caso, Plasencia cuestionó cuánto estaría dispuesto a pagar el actor: "Me pregunto cuánto pagará este idiota".Ese mismo día, el médico recibió 4 mil 500 dólares en efectivo por cuatro frascos de ketamina, además, le administró dos inyecciones a Perry y enseñó a Iwamasa cómo aplicárselas.2. Octubre de 2023: las inyecciones se volvieron más frecuentesEl 2 de octubre, Iwamasa volvió a solicitar ketamina a Plasencia, quien acudió a la casa del actor, le administró más dosis y dejó frascos adicionales.Dos días después, el asistente le aplicó una inyección por su cuenta por primera vez. En un mensaje al médico, comentó que había encontrado el punto adecuado para introducir la aguja, pero también advirtió que estaban agotando las reservas y necesitaban conseguir más.La búsqueda continuó durante los días siguientes, el 8 de octubre, Plasencia vendió otros cuatro frascos por 6 mil dólares durante un encuentro en Santa Mónica, el 10 de octubre, se reunió nuevamente con Perry e Iwamasa en un estacionamiento de Long Beach, donde les vendió más ketamina y aplicó una inyección al actor dentro de un automóvil.Ese mismo día, Perry preguntó a una amiga si conocía otras fuentes para conseguir la sustancia, ella lo puso en contacto con Erik Fleming, un intermediario que conocía a Jasveen Sangha, una traficante de drogas apodada por los fiscales "la Reina de la Ketamina".3. El 12 de octubre: una inyección provocó una reacción preocupanteDurante una visita a la residencia de Perry, Plasencia le administró otra dosis de ketamina, según el relato de Iwamasa recogido en la investigación, el actor se puso rígido inmediatamente y su presión arterial se disparó.El propio médico reaccionó ante lo ocurrido y, de acuerdo con el testimonio del asistente, le dijo: "No volvamos a hacer eso".A pesar de ese episodio, la búsqueda de más ketamina no se detuvo, pues el día siguiente, Perry e Iwamasa recibieron una muestra de la sustancia procedente de Sangha; después de probarla, solicitaron 25 frascos, por los que pagaron 5 mil 500 dólares a la traficante y otros 500 a Fleming, quien se encargó de entregar el pedido.Alrededor del 20 de octubre, el actor recibió su último tratamiento legal de ketamina con su médico habitual, sin embargo, siguió obteniendo la sustancia por medio de sus contactos.4. Del 23 al 25 de octubre: consiguió más de 50 frascosEn la última semana de vida de Matthew Perry, el suministro de ketamina continuó.El 23 de octubre, Iwamasa pagó 6 mil dólares a Fleming y Sangha por otros 25 frascos, al día siguiente, el asistente administró al actor entre seis y ocho inyecciones, una frecuencia que mantendría hasta su fallecimiento.El 25 de octubre se realizó una nueva entrega de otros 25 frascos por 6 mil dólares, según la investigación, este lote incluía la ketamina vinculada a la dosis mortal.La magnitud del suministro quedó expuesta durante el proceso judicial: el actor había conseguido más de 50 frascos en las semanas previas a su muerte, una parte importante de ellos en los días inmediatamente anteriores.Para entonces, Perry e Iwamasa habían dejado de recurrir a Plasencia y obtenían la sustancia a través de Fleming y Sangha. El 27 de octubre, el médico volvió a escribirle al asistente para ofrecerle más ketamina, pese a que sabía que habían hecho una pausa en sus compras.5. El 28 de octubre de 2023: el día de su muerteEl sábado 28 de octubre, Matthew Perry pasó sus últimas horas en su residencia de Los Ángeles, la reconstrucción de los investigadores permitió establecer cómo transcurrió la jornada.8:30 horas: Iwamasa le administró una primera inyección de ketamina utilizando jeringas que había obtenido de Plasencia y la sustancia suministrada por Sangha.11:00 horas: Perry jugó pickleball, una actividad que formaba parte de su rutina.12:45 horas: el asistente le aplicó una segunda inyección. Después, el actor comenzó a ver una película.13:30 horas: Iwamasa le administró una tercera y última inyección del día, mientras Perry se encontraba sentado en el jacuzzi de su patio trasero o cerca de él. Según el relato del asistente, el actor le pidió: "Inyéctame una grande".Alrededor de las 16:00 horas: Iwamasa regresó a casa después de salir a hacer unos mandados y encontró al actor boca abajo en el jacuzzi. Los servicios de emergencia acudieron poco después y confirmaron su muerte.Perry tenía 54 años, la noticia de su fallecimiento conmocionó a sus seguidores y a sus compañeros de "Friends", la serie que lo convirtió en una de las figuras más reconocidas de la televisión.En un primer momento, Iwamasa no informó a la policía sobre el suministro ilegal de ketamina ni sobre su participación en la administración de las dosis, los investigadores también descubrieron que, tras enterarse de la muerte del actor, Sangha y Fleming borraron mensajes relacionados con sus intercambios.6. La autopsia confirmó el papel de la ketaminaEl 15 de diciembre de 2023 se hizo público el informe de autopsia, que estableció que los efectos agudos de la ketamina fueron la causa principal de la muerte de Matthew Perry; el ahogamiento fue identificado como un factor secundario.El hallazgo dio paso a una investigación que involucró a la Policía de Los Ángeles y a la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).Durante las pesquisas, Iwamasa admitió su participación en el suministro y la administración de la sustancia, su colaboración permitió a los investigadores reconstruir la cadena de distribución e identificar a los médicos, intermediarios y traficantes que facilitaron el acceso del actor a la ketamina.¿Quiénes fueron condenados por la muerte de Matthew Perry?La investigación derivó en un proceso federal contra cinco personas, quienes terminaron declarándose culpables de distintos cargos relacionados con la distribución de ketamina, las sentencias evidenciaron el papel que cada una desempeñó en el suministro de la sustancia al actor.Jasveen Sangha, "la Reina de la Ketamina": recibió la condena más alta, de 15 años de prisión. Los fiscales señalaron que dirigía un negocio de distribución de drogas desde su residencia en North Hollywood y que continuó con esa actividad incluso después de conocer los riesgos asociados a la ketamina que vendía.Salvador Plasencia: el médico fue condenado a 30 meses de prisión federal por cuatro cargos de distribución de ketamina. También perdió su licencia médica y su clínica. La investigación estableció que buscó obtener ganancias al venderle la sustancia a Perry y que enseñó a su asistente a inyectársela.Mark Chávez: el segundo médico involucrado recibió ocho meses de arresto domiciliario y 300 horas de servicio comunitario. Admitió que obtuvo fraudulentamente la ketamina que posteriormente vendió a Plasencia.Erik Fleming: el intermediario que coordinó la entrega de la sustancia fue condenado a dos años de prisión. Se declaró culpable de participar en la distribución de ketamina y de facilitar las entregas a través de Sangha.Kenneth Iwamasa: el asistente personal de Perry recibió una condena de tres años y cinco meses de prisión, además de dos años de libertad supervisada. Fue la última persona sentenciada en el caso y colaboró con las autoridades para esclarecer la participación de los demás implicados.Antes de recibir su sentencia, Iwamasa reconoció ante el tribunal que había administrado repetidamente ketamina al actor sin contar con formación médica, también expresó que no había sabido cómo negarse cuando se trataba de alimentar la adicción de Perry.