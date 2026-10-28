Melenie Carmona desmiente compromiso y responde a medios

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Melenie, la hija de Alicia Villarreal y Arturo Carmona no se quedó callada tras filtrarse detalles de su baby shower, y despotricó contra los medios que aseguraron que la cantante se había comprometido.

Melenie, quien ha sido muy reservada con su vida personal, confirmó que estaba embarazada el 27 de octubre con una fotografía en la que presume su pancita, después de que en redes circulara información al respecto desde junio; la hija de la cantante y del actor escribió entonces:

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"El secreto que ya no era tan secreto".Desde entonces, en redes ha compartido algunas fotos del avance de su embarazo, sin dar otro tipo de detalles; Alicia Villarreal dice que está más que feliz porque se convertirá en abuela.El baby shower de Melenie Carmona se llevó a cabo el pasado fin de semana en San Pedro Garza, en Monterrey, Nuevo León, al evento acudieron amigas de Melenie y familiares, entre ellos su madre Alicia Villarreal.Alicia y Melenie se distanciaron luego de que la cantante denunciara por violencia a su exesposo Cruz Martínez y posteriormente anunciara una relación con el influencer Cibad Hernández, sin embargo, circula una foto en la que la cantante posa sonriente junto a su hija, a quien le está tocando la pancita.Por la decoración del evento y el color del vestido de Meleni, el sexo del bebé podría ser femenino; sin embargo, el enojo de la joven se dio por las especulaciones sobre el "padre de su hija", quien según circulo en redes, "le había pedido matrimonio", algo que no pasó así, afirma la hija de Alicia.A través de una publicación habló con ironía sobre el tema y apareció con la cara "pintada" de payaso; dijo que en verdad tienen urgencia por verla casada e hizo un llamado a sus seguidores a que no crean lo que circula, que lo oficial ella lo dará a conocer."Yo enterándome por los medios de mi propio compromiso una urgencia brutal que tienen por casarme. Si no ven información aquí en mi perfil o que salga de mi boca no crea nada de lo que se dice", escribió.