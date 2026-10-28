Kim Kardashian y Naomi Watts revelan qué esperar de "Todo Vale"

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Las amistades y alianzas entre las protagonistas de "Todo Vale" enfrentarán nuevas tensiones en su segunda temporada. Así lo adelantaron Kim Kardashian, Naomi Watts, Sarah Paulson y Niecy Nash durante la presentación de la producción de Ryan Murphy en la Ciudad de México.

En un encuentro con medios de comunicación celebrado en Soho House, las actrices explicaron que los nuevos episodios profundizarán en las relaciones de poder, los conflictos personales y las decisiones que pondrán en riesgo la confianza entre las abogadas de la historia.

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"Pasarán muchas cosas y la lealtad será puesta a prueba", adelantó Sara Paulson una de las protagonistas durante la conversación."Las amistades serán puestas a prueba", agregó Kim Kardahsian. otra de sus compañeras.La serie, que regresará a Disney+ el próximo 4 de noviembre, sigue a un grupo de abogadas especializadas en divorcios que construyen su propio despacho después de abandonar una firma dominada por hombres.Para esta nueva entrega, las protagonistas aseguraron que los conflictos serán más intensos, pero también habrá espacio para el humor y situaciones inesperadas."Las dinámicas de poder, las historias de amor y todo lo que ocurre entre nosotras hacen que sea difícil filmar cuando hay tanta tensión, pero también muchas risas", compartieron durante la presentación.-----Naomi Watts revela cambios en LibertyUno de los personajes que experimentará una transformación importante será Liberty Ronson, interpretada por Naomi Watts.La actriz explicó que, durante la primera temporada, su personaje se caracterizaba por mantener una actitud prudente y reservada, pero esa personalidad comenzará a cambiar conforme se enfrente a nuevas situaciones."Liberty, en la primera temporada, era un poco rígida, conservadora, segura, educada y sin mucho carácter. Sabía que nadie es tan bueno o tan amable todo el tiempo, especialmente cuando hay poder de por medio", explicó.Watts señaló que interpretar nuevamente al personaje le permitió explorar aspectos de su personalidad que no habían aparecido en los primeros episodios.Aunque evitó revelar acontecimientos específicos, adelantó que habrá un cambio significativo en su comportamiento."Hay una transformación y fue divertido", afirmó.Sus compañeras intervinieron entre risas para describir ese cambio como algo "sexy" e incluso "erótico", sin ofrecer mayores detalles sobre las circunstancias que lo provocarán.La actriz también destacó que la convivencia entre las integrantes del elenco se ha fortalecido con el desarrollo de la producción, algo que, aseguró, se refleja en la manera en que trabajan juntas.-----Kim Kardashian habla de sus metasDurante su visita a México, Kardashian también habló sobre su interés por ejercer el derecho fuera de la ficción, una aspiración que comparte con la profesión de Allura Grant, su personaje en la serie.En entrevista con EL UNIVERSAL, la empresaria y actriz aseguró que mantiene su determinación de alcanzar esa meta."Siempre lucharé por conseguirlo. Si tengo una meta y quiero algo, nunca voy a rendirme", expresó.Al hablar de las similitudes con Allura, Kardashian reconoció que le gustaría adoptar parte de la personalidad de la abogada."Me gustaría ser un poco más dura, como mi personaje", confesó.Antes de despedirse, el elenco prometió que la segunda temporada tendrá una mayor dosis de humor y una producción más ambiciosa."Es mucho más divertida este año. La moda, todo es más grande y mejor. Espero que la gente la disfrute", compartieron.La segunda temporada de "Todo Vale" llegará a Disney+ el 4 de noviembre, con nuevas alianzas y conflictos que pondrán a prueba la relación entre las protagonistas.