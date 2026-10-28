Kim Kardashian no renuncia a su sueño de ser abogada

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Ni la tormenta ni los fuertes rayos que azotaron la Ciudad de México impidieron que Kim Kardashian llegara a la presentación de la segunda temporada de "Todo Vale".

La lluvia sí les dio un susto a ella y a sus compañeras Sarah Paulson, Naomi Watts y Niecy Nash. Un fuerte trueno las hizo gritar, pero la sorpresa pronto se convirtió en risas.

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"¡Mexico City!", exclamaron entre carcajadas, mientras se abrazaban y miraban hacia el cielo.Ya frente a la prensa, Kim habló de otra meta que no piensa abandonar, convertirse en abogada. Al preguntarle si todavía busca conseguirlo, respondió con determinación:"Siempre lucharé por conseguirlo. Si tengo una meta y quiero algo, nunca voy a rendirme".Sarah Paulson, quien estaba a su lado, se apresuró a respaldarla: "Y lo va a conseguir, ya verán".La presentación tuvo varios tropiezos, primero fue retrasada por el clima, luego tuvo que cambiarse toda la logística; sin embargo, el elenco logró que el aguacero quedara en segundo lugar y hasta hicieron bromas y lanzaron besos a los fotógrafos.¿De qué trata la segunda temporada de "Todo Vale"?La serie creada por Ryan Murphy sigue a un grupo de abogadas especializadas en divorcios que abandona un despacho dominado por hombres para fundar su propio bufete.Kardashian interpreta a Allura Grant, una de las socias de la firma Grant, Ronson & Greene. En la historia, las protagonistas deben enfrentar separaciones complicadas, secretos y conflictos que ponen a prueba tanto sus relaciones profesionales como sus vínculos personales.En la segunda temporada, las alianzas comienzan a cambiar y una revelación amenaza el futuro del despacho, mientras las abogadas intentan mantener a flote el negocio que construyeron juntas.Además de Kardashian y Paulson, el elenco incluye a Naomi Watts, Niecy Nash-Betts y Glenn Close, entre otros actores.La nueva entrega llegará a Disney+ el próximo 4 de noviembre.