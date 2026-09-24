¿Yahir tiene un tercer hijo? Fan del cantante aclara la polémica

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 24 (EL UNIVERSAL).- Yahir ya es finalista de "La casa de los famosos México", el cantante, que hace más de dos décadas fue parte de "La Academia", celebró su llegada a la recta final del reality de Televisa, y ante el triunfo, su hijo mayor, Tristán, lo felicitó.

Yahir finalista en La casa de los famosos y apoyo familiar

El intérprete, de Hermosillo, Sonora, es uno de los candidatos para ganar la cuarta edición de esta casa, y su hijo mayor lo ha apoyado desde que arrancó la competencia; padre e hijo son cercanos nuevamente luego de haberse distanciado cuando Tristán tenía problemas de adicción.

Yahir se ha sincerado sobre lo difícil que ha sido luchar junto a su hijo en contra de las adicciones, admitió que durante mucho tiempo intentó ayudarlo en contra de su voluntad, lo que al final no resultó y se alejaron.

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Ahora, cuando la relación entre ellos está sanando, Tristán Othón no ha dudado en defender a su papá en redes, y felicitarlo por llegar a la final.

"Felicidades apá, con todo a la final", se lee en su publicación.

Detalles sobre los hijos de Yahir y aclaración de polémica

Yahir es padre de dos hijos, Tristán e Ian, quienes nacieron en distintas etapas de su vida; Tristán Othón Fierro es el primogénito, nació en abril de 1998 y actualmente tiene 28 años. Es hijo de Jacqueline Fierro y nació cuando Yahir tenía apenas 19 años, antes de que el cantante alcanzara la fama tras su participación en "La Academia".

Se conmovió hasta las lágrimas al pedirle perdón públicamente por sus errores del pasado y por los momentos en que estuvo ausente debido a su trabajo.

El segundo hijo del cantante es Ian Othón Lliteras, quien nació en junio de 2016 y actualmente tiene 10 años, es hijo de Cristina Lliteras, actual pareja de Yahir.

A diferencia de Tristán, Ian ha crecido alejado de los reflectores y de la prensa de espectáculos; el cantante mantiene una relación cercana y protectora con él y ha hablado dentro del reality sobre el profundo amor que siente por su hijo menor.

Estando en "La casa de los famosos México", aseguró que, si Ian llegara a visitarlo o participar en el programa, preferiría abandonar el juego para estar a su lado.

Diana Ayala, influencer de Hermosillo y fan de Yahir, tuvo que aclarar a través de un video en sus redes, que el padre de su hijo no es Yahir, tal y como lo ha dicho en reiteradas ocasiones en tono de juego, incluso, cuando el cantante conoció a su hijo, el pequeño le dijo que era su padre.

En una charla con Yordi hace un par de años, el exintegrante de "La Academia", explicó la situación.

"Una morra de Hermosillo que tiene un chamaco que me fascina y me enloquece porque él dice que soy su papá, fue al teatro, en Vaselina, llevó al niño y le dice, quién es mijo, y él 'mi papá', dice el niño".

Diana recién subió un video en el que enfatizó su apoyo a Yahir, pero negó que él fuera el padre de su hijo.

"Nunca pensé que tuviera que subir un video para aclarar que, si ayer no es papá de mi hijo", dijo.

Y agregó en tono de broma:

"O sea, sí lo es porque desde que estaba en la panza le he dicho a mi hijo que Yahir es su padre, pero, así como a ti te dijeron que Chayanne era tu papá", puntualizó.